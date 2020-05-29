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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: фотохромные очки, газовая горелка и многие другие товары

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Водонепроницаемая сумка

Открывает подборку качественная водонепроницаемая сумка. Такая сумка отлично подойдет для походов и туризма. У продавца можно выбрать разные цвета и размеры сумок. Доступные к заказу объемы от 20 до 120 литров. Сумка удобная, но не такая легкая, как кажется на первый взгляд. Сумка изготовлена из прочных материалов, замок плотно закрывается, а ручки очень удобные. 

Цена от US $21.67

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Солнцезащитные очки

А это качественные фотохромные очки. Преимущества таких очков в том, что их не нужно постоянно переодевать – и на улице, и в помещении вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Очки отлично подойдут для тех, кто постоянно за рулем. Очки качественные, и доступны к покупке в трех разных цветах. У товара более 2000 отзывов. 

Цена US $9.87

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Мужской наколенник

Отличная находка для спортсменов и не только. Наколенник эластичный, тянется, и комфортно надевается на ногу. Такой наколенник можно носить при травмах и при занятиях спортом. У продавца можно выбрать семь различных цветов наколенника и разные размеры. Таким образом, наколенник подойдет как для парней, так и для девушек. У наколенников внутри есть силиконовая прослойка, поэтому он не будет сползать с ноги. У товара более 9000 отзывов. 

Цена за штуку US $2.98

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Складной нож

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А это маленький складной нож. У данного ножа совсем небольшое лезвие. Им можно резать бумагу, кожаные изделия, мелкие тонкие детали, связанные с ремонтом, или небольшие веточки. Также, в наборе с ножом поставляется набор из десяти запасных лезвий. Ручка ножа изготовлена из дерева, а сам нож очень маленький, и поместиться куда угодно. У товара более 800 отзывов. 

Цена от US $9.99

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Газовая горелка

Далее в подборке газовая горелка для баллона. Благодаря данному прибору вы с легкостью сможете разжечь мангал или костер, нагреть гайки на морозе, или использовать горелку для приготовления еды и придания продуктам приятной золотистой корочки. Интенсивность пламени можно регулировать, а сама горелка многоразовая, нужно только заменять баллоны (в комплекте не идут). У товара более 1000 отзывов.

Цена US $4.20

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Спортивные кроссовки

Это отличные спортивные кроссовки. Кроссовки качественные, а благодаря сетке на них, ноги будут дышать. У кроссовок удобная пружинящая подошва, поэтому обувь отлично подойдет для занятий спортом и для бега. Такие кроссовки станут отличной обувью на лето, особенно для тех, кто не любит шлепки и сланцы. У продавца можно выбрать восемь разных кроссовок и, также, одни кроксы. Размеров на выбор также очень много. 

Цена от US $7.12

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Кухонный термометр

Замыкает подборку маленький бюджетный термометр для еды. У продавца можно выбрать просто термометр, либо же термометр с чехлом и батарейкой. На термометре есть маленький дисплей, на котором будет отображаться температура любого продукта, или блюда. Все что нужно – это просто вставить термометр в нужный продукт, и вы увидите температуру. Цена очень низкая, а отзывов у товара более 200.

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Цена от  US $1.77

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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