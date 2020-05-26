Открывают подборку стильные проводные наушники. У данного продавца вы можете выбрать три различных цвета наушников, и так же кабель для стандартного разъема 3,5 мм, или для Type C. Наушники удобно сидят в ушах, и в них можно не только слушать музыку, но и так же разговаривать, т.к. у наушников есть встроенный микрофон. Наушники поставляются в специальном маленьком чехле, так же, дополнительно есть клипса для фиксации проводов и запасные вакуумные насадки.

Цена от US $7.00

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А это интересная и удобная блинница. Данная блинница работает от сети, имеет антипригарное покрытие, чтоб ваши блины не подгорали. Все что вам нужно сделать – это в миске сделать тесто для блинов и просто окунуть туда блинницу. Она нагревается очень быстро, и так же быстро поджарит ваши блины. У продавца вы можете выбрать подходящий вам тип штекера. У товара более 700 отзывов.

Цена от US $21.35

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Далее компактная электрическая турка. Туркой пользовать крайне просто – включить в сеть турку, насыпать кофе, залить водой и включить кнопку. Кофе очень быстро будет готово, потом в него можно добавлять молоко, сахар, или все, что вам захочется. У продавца можно выбрать девять разных цветов турок и необходимый тип штекера. У товара более 500 отзывов.

Цена US $12.54

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Это отличная находка для вашей кухни. Для всех, кто следит за питанием и любит экономить такая бутылочка точно подойдет. Бутылка стеклянная, ее емкость всего 100 мл, но данного объема хватит надолго. Благодаря распылителю, масло будет расходоваться очень экономно. Данную бутылку можно использовать для жарки, салатов и т.д. У продавца можно выбрать набор из нескольких бутылочек. У товара более 1500 отзывов.

Цена от US $6.14

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Это отличные сумки для походов и туризма. Сумки водонепроницаемы и занимают очень мало места в собранном состоянии. Данные сумки можно носить просто в руках, через плечо, или как рюкзак. Сумка очень прочная и хорошо закрывается, все карабины и ремни качественные. У продавца можно выбрать разные размеры сумок – от 2 до 40 литров объема. Так же есть разные цвета сумок.

Цена от US $13.50

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Отличная находка для вашего автомобиля – жидкое стекло. Данную жидкость рекомендуется нанести на всю поверхность машины. Данная жидкость поможет предотвратить мелкие царапины, брызги грязи и остальные загрязнения на поверхности вашей машины. А еще, она будет блестеть лучшего любого воска. В комплекте с жидким стеклом так же поставляется губка и полотенце для лучшей полировки машины.

Цена US $4.17

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Замыкает подборку компактная охлаждающая зарядка для ноутбука. Зарядка не стандартного дизайна, к которому мы привыкли. Вентилятор располагается сзади ноутбука, но благодаря специальным креплениям, вентилятор охлаждает ноутбук полностью. Интенсивность ветра можно контролировать благодаря боковому регулятору. Так же у вентилятора есть приятная RGB подсветка.

Цена US $25.38

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться