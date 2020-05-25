Открывают подборку стильные наручные часы. У данных часов интересный креативный дизайн. У продавца можно выбрать три различных ремешка часов. Часы кварцевые, а ремешки на выбор либо из нержавеющей стали, либо из кожи. Часы очень легкие, отзывов у них не много, но все положительные.

Цена US $18.90

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А отлично отличный складной нож керамбит. У продавца можно выбрать много разных цветов керамбита. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали. Размер керамбита небольшой, а подвесной зажим на ручке позволит разместить нож на сумке, или рюкзаке. Нож отлично подходит для походов и туризма.

Цена от US $2.50

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Далее в подборке большой набор инструментов. Набор поставляется вместе с удобным кейсом, в котором находятся все инструменты. Всего в наборе есть 183 единицы инструментов. Есть и гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, гайки, и еще множество различных деталей. Такой набор понравится любому мужчине. У товара более 100 отзывов.

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Цена US $137.99

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Это отличные спортивные кроссовки. Благодаря качественной подошве, в таких кроссовках можно не только ходить на прогулки каждый день, но и также заниматься спортом и бегать. У продавца есть множество различных моделей кроссовок, и различные цвета. Так же можно выбрать размер от 39ого до 46ого. Размерная сетка на странице присутствует.

Цена от US $18.24

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Далее яркая и забавная Bluetooth клавиатура. У продавца есть на выбор три различные клавиатуры – все они очень яркие. У клавиатуры необычный дизайн, такой товар отлично подойдет на подарок. Подключить клавиатуру очень просто. После подключения, без активных действий через 15 минут клавиатура переходит в спящий режим. Работает клавиатура на расстоянии до 10 метров от компьютера. У клавиатуры приятная цена, немного отзывов, но множество положительных.

Цена от US $22.80

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А это стильный цветной козырек для защиты лица от солнца. У козырька интересный дизайн и пять цветов на выбор. Козырек изготовлен из качественного пластика, ремешок регулируется, поэтому подойдет на любой размер головы. Козырек стоит недорого, но доставка платная.

Цена US $7.29

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Замыкает подборку качественная маска для плаванья. Данная маска полностью закрывает лицо и плотно прилегает. Трубка расположена наверху, на ней есть подвижное крепление для экшн камеры. Маска есть в наличии в двух размерах, также, на странице есть все размеры, по которым вы сможете выбрать маску. У товара более 300 отзывов.

Цена от US $23.85

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться