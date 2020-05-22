Открывает подборку качественный увлажнитель воздуха. Данный увлажнитель очень компактный и его можно расположить не только дома, но и, например, в машине. Отсек для воды составляет всего лишь 180 мл. У данного продавца можно выбрать несколько цветов данного увлажнителя.

Цена от US $7.69

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А это отличная обувь для летних прогулок. Данная обувь удобная и очень быстро сохнет. У продавца можно выбрать несколько цветов и размеров данной обуви. Обувь больше предназначена для прогулок по морю, т.к. подошва очень тонкая, и долго ходить просто по улице в данной обуви не получится. У товара очень низкая цена и более 500 отзывов.

Цена от US $0.85

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Это маленький и компактный Powerbank. Портативное зарядное устройство может заряжать одновременно два любых ваших девайсов. Дисплей, расположенный на зарядном устройстве отображает уровень оставшегося заряда. Powerbank очень удобно брать с собой. У товара более 800 отзывов.

Цена US $9.29

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Далее в подборке электрический велосипедный звонок. Звонок очень просто крепится на руль велосипеда. У продавца можно выбрать четыре разных цвета звонка. Можно выбрать три разных режима звонка. Звонок силиконовый и водонепроницаемый. У товара более 700 отзывов.

Цена от US $7.99

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Данный шуруповерт изготовлен фирмой Hilda, которая зарекомендовала себя, как надежный производитель подобных устройств. У данного продавца можно выбрать разные комплектации, которые отличаются количеством аккумуляторов и наличием защитного кейса. У товара более 1200 отзывов.

Цена от US $19.21

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Это портативный гриль, который можно взять с собой куда угодно. Гриль изготовлен из нержавеющей стали. Гриль небольшого размера, поэтому его можно взять с собой на любой пикник. У товара немного отзывов, но большинство из них положительные.

Цена US $30.41

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Замыкает подборку отличная подставка для напитков. Подставка может отлично разместиться в бассейне или в море. На данную подставку можно разместить не только напитки, но, также, и еду. Подставка воздушная, и ее очень простор надуть. У товара немного отзывов, но все положительные.





Цена US $20.16

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться