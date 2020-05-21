Открывает подборку качественный топор для туризма. Топор небольшой, лезвие изготовлено из нержавеющей стали, а весит топор всего 600 грамм. Топор станет отличным помощником во время похода, туризма или кемпинга. У топора очень стильный дизайн, отзывов немного, но большинство из них – положительные. Цена очень приятная.

Цена US $22.40

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Такие кроссовки станут ярким акцентом и дополнением вашего стиля. У продавца огромный выбор размеров кроссовок, а так же цветов и подсветок. Заряжаются кроссовки с помощью USB кабеля, который так же идет в комплекте. Цена на кроссовки очень привлекательная. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $9.18

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Отличная находка для домашнего использования, или путешествия – ручной отпариватель. Емкость для воды небольшая – всего 280 мл. Отпариватель очень удобный и компактный, можно выбрать понравившейся цвет. Отпариватель работает от сети, но шнур довольно длинный, поэтому у вас не возникнет проблем с глажкой. У товара более 2300 отзывов.

Цена от US $26.76

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Пока длится распродажа, и еще не наступило лето – самое время приобрести стильный купальник. У продавца множество расцветок данного купальника и три размера на выбор. Обязательно сравните ваши параметры с таблицей размеров, чтобы приобрести нужный размер. У купальников более 700 отзывов.

Цена сейчас US $9.32

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А это качественный бюджетный петличный микрофон. В отзывах пишут, что микрофон очень хорош для своих денег, сразу обнаруживается телефоном и имеет хорошую чувствительность. Так же шнур у микрофона усилен синтетической оплеткой, что поможет прослужить ему намного дольше. У продавца можно выбрать два разных микрофона. Цена очень низкая, а отзывов более 3000.

Цена от US $2.92

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А это маленький резак для кожи и плотной ткани. В комплектации с резаком приходят запасные лезвия, но вы так же можете выбрать просто один резак. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, а ручка из пластика. Резаком можно разрезать практическую любую ткань и, также, кожу. У товара низкая цена, но платная доставка. Есть множество положительных отзывов.

Цена от US $3.35

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Замыкает подборку аккуратные кусачки для ногтей ваших животных. У продавца можно выбрать просто кусачки, кусачки с пилочкой, и два разных размера. Кусачки подходят для кошек, кроликов, для больших и маленьких собак. Кусачки качественные, и вы можете не переживать, что лапы вашего животного могут быть травмированы. Цена у товара очень низкая, и так же есть множество положительных отзывов.

Цена от US $1.80

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться