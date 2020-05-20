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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: стильные кроссовки, держатель для кабелей и многие другие товары

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Стильные кроссовки

Открывает подборку очень стильные современные кроссовки. У них необычный дизайн, и очень прочная подошва. У продавца можно выбрать четыре разных цвета кроссовок. Доступные размеры к покупке составляют от 6,5 до 12ого размера. Таблица размеров так же есть на странице продавца. У товара приятная цена и более 100 отзывов.

Цена от US $13.83

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Летние шорты для мужчин

Отличный товар на лето – мужские шорты. У продавца вы можете выбрать множество цветов, размеров и различные дизайны шорт. Можно выбрать обычные шорты, или, например, шорты с отверстием для полотенца, для тех, кто любит заниматься спортом. Также, можно выбрать шорты с дополнительным скрытым карманом для телефона, который не видно при ходьбе. Размерная сетка на странице есть – это поможет вам выбрать нужный размер. У товара более 1700 отзывов. 

Цена от US $6.59

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Деревянные часы

А это интересные минималистичные деревянные часы. Часы работают от трех батареек типа ААА, которые в комплекте не идут, но так же их можно зарядить от USB кабеля. Вместе со светодиодными часами посылка включает в себя так же руководство пользователя и USB кабель. Часы могут отображать время в 12 и 24 часовом форматах. Так же часы показывают температуру. У товара почти 2000 отзывов.

Цена от US $7.84

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Светильник для аквариума

Это отличный светильник для любого аквариума. Светильник довольно просто крепится вверху аквариума, на светильнике есть небольшой дисплей, на котором отображается температуру воды. Так же, у продавца можно выбрать несколько цветов светильника. Кстати, нужно учесть, что не все светильники водонепроницаемы, вы можете уточнить этот нюанс у продавца. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $6.84

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Миски для кошек

Далее отличный набор мисок для кошек. Так же в комплекте с мисками приходит подставка для них. У продавца можно выбрать одну или две миски с подставками. Миски есть в наличии в разных цветах, размер у них небольшой, но вполне хватит даже для больших взрослых кошек. Цена у мисок небольшая, но доставка платная. У товара более 800 отзывов. 

Цена от US $7.77

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Силиконовый держатель для кабелей

Для тех, кто постоянно работает с компьютером и остальными гаджетами, такой держатель станет отличным решением, чтобы избежать путаницы проводов. У продавца можно выбрать один или два держателя. Они очень просто крепятся к столу, или нужной вам поверхности. Держатель силиконовый, черного цвета. Цена у держателей очень приятная, и, также, на странице более 6000 отзывов. 

Цена от US $2.53

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Пояс для инструментов

Замыкает подборку отличный пояс с карманами для инструментов. Пояс застегивается на прочный карабин, так же сами карманы изготовлены из качественной и прочной ткани. Все карманы разного размера, что позволит разместить в них самые разные инструменты. Можно выбрать пояс с небольшим количеством карманов, что, конечно же, повлияет на цену. У товара более 600 отзывов.

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Цена от US $12.78

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться

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Дмитрий Рапкин
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Bare_Metal
16:39
>>предустановленного водоблока подсистемы питания intel не может сделать нормальный процессор, но водоблок на мать мы поставим и объявим это крутой фичей. Ню-ню.
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
Ambiguity
16:38
"Владелец AMD" имеет деньги на кокс и другую дурь, судя по пикче. Как-никак крупная компания, которая сейчас стала приносить немалые деньги и рост только начинается :)
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
Bender Rodriguez
16:38
если я плачу премиумные за разгонный камень, то я хочу припой под крышкой. интел же мне подсовывает 💩, интелобои говорят, что это 💩 не просто так, а знак уважения
В Intel Джим Келлер проповедует модульный подход к компоновке процессоров
sgs
16:37
Индийская обувь считается самой плохой на нашем рынке. Но тут я уверен другой уровень стандартов и контроля качества.
Никто не гонит Apple из Китая, но компания переносит производство во Вьетнам и Индию
N1ghtwish
16:37
В смысле на одном уровне? Нахрен он тогда нужен, если по производительности на одном уровне с zen2?
Инженерные образцы AMD Ryzen 4000 находятся уже на одном уровне по производительности с Zen 2 процессорами
Владимир Астахов
16:37
заучились уже "гении херовы" развелось спецов не доделанных как блох на дворняге вот и начинают чудить чтоб под зад коленом не получить ,а нормальные люди страдают из за таких МУЧЁНЫХ
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
Света Никиевская
16:36
бедные амдшники еще одного момента не замечают: обещанная долгая поддержка их плат заставляет их несознательно каждый год покупать новую поделку) кажется же, такая экономия денег: не покупать новую ма...
Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально
Adam Smith
16:34
ну давай посчитаем с выхода первого срузена кто-то купил 8700к, потом пересел на 9900к 20000+30000 = 50000 р. есть такие кто купил на старте 1600 потом 2600 потом 3600 15000+15000+15000 = 45000 но кто...
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Ambiguity
16:34
Производители плат тоже хотят кусок пирога и, полагаю, мотивируют AMD быть меньше AMD и больше Intel (в плане сроков поддержки одного сокета).
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
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