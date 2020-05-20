Открывает подборку очень стильные современные кроссовки. У них необычный дизайн, и очень прочная подошва. У продавца можно выбрать четыре разных цвета кроссовок. Доступные размеры к покупке составляют от 6,5 до 12ого размера. Таблица размеров так же есть на странице продавца. У товара приятная цена и более 100 отзывов.

Цена от US $13.83

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Отличный товар на лето – мужские шорты. У продавца вы можете выбрать множество цветов, размеров и различные дизайны шорт. Можно выбрать обычные шорты, или, например, шорты с отверстием для полотенца, для тех, кто любит заниматься спортом. Также, можно выбрать шорты с дополнительным скрытым карманом для телефона, который не видно при ходьбе. Размерная сетка на странице есть – это поможет вам выбрать нужный размер. У товара более 1700 отзывов.

Цена от US $6.59

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А это интересные минималистичные деревянные часы. Часы работают от трех батареек типа ААА, которые в комплекте не идут, но так же их можно зарядить от USB кабеля. Вместе со светодиодными часами посылка включает в себя так же руководство пользователя и USB кабель. Часы могут отображать время в 12 и 24 часовом форматах. Так же часы показывают температуру. У товара почти 2000 отзывов.

Цена от US $7.84

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Это отличный светильник для любого аквариума. Светильник довольно просто крепится вверху аквариума, на светильнике есть небольшой дисплей, на котором отображается температуру воды. Так же, у продавца можно выбрать несколько цветов светильника. Кстати, нужно учесть, что не все светильники водонепроницаемы, вы можете уточнить этот нюанс у продавца. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $6.84

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Далее отличный набор мисок для кошек. Так же в комплекте с мисками приходит подставка для них. У продавца можно выбрать одну или две миски с подставками. Миски есть в наличии в разных цветах, размер у них небольшой, но вполне хватит даже для больших взрослых кошек. Цена у мисок небольшая, но доставка платная. У товара более 800 отзывов.

Цена от US $7.77

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Для тех, кто постоянно работает с компьютером и остальными гаджетами, такой держатель станет отличным решением, чтобы избежать путаницы проводов. У продавца можно выбрать один или два держателя. Они очень просто крепятся к столу, или нужной вам поверхности. Держатель силиконовый, черного цвета. Цена у держателей очень приятная, и, также, на странице более 6000 отзывов.

Цена от US $2.53

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Замыкает подборку отличный пояс с карманами для инструментов. Пояс застегивается на прочный карабин, так же сами карманы изготовлены из качественной и прочной ткани. Все карманы разного размера, что позволит разместить в них самые разные инструменты. Можно выбрать пояс с небольшим количеством карманов, что, конечно же, повлияет на цену. У товара более 600 отзывов.

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Цена от US $12.78

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться