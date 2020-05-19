Открывает подборку отличная сумка для инструментов. Сумка довольно вместительная, сшита качественно и из крепких материалов. У продавца можно выбрать несколько размеров данной сумки. Так же в подарок продавец присылает небольшой кейс для мелких деталей, шурупов, или гвоздей. Ткань, из которой изготовлена сумка, водоотталкивающая. В сумке внутри и снаружи есть много дополнительных карманов. У товара более 2000 отзывов.

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Цена от US $17.29

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А это удобный держатель для проводов от Xiaomi. Держатель можно прикрепить практически на любую поверхность – на стол, стену, или куда-либо еще. Так же, у продавца можно выбрать разные цвета держателя. Еще, можно выбрать держатель с дополнительным маленьким круглым держателем, который так же можно установить практически на любую поверхность. В маленьком держателе можно разместить не только кабель, но и, например, ключи.

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Цена US $6.65

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А это отличная маленькая машина для конфет. Машина точно понравится любому ребенку, или станет отличным подарком. В машину нужно поместить любые конфеты, и при нажатии кнопки из машины будет выдаваться по одной конфете. У продавца можно выбрать пять разных цветов мини машины. Так же машину для конфет можно использовать как копилку. У товара более 100 отзывов.

Цена US $3.45

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Отличная находка для лета – маска для плаванья. В комплекте идет маска и трубка. Маска с трубкой изготовлены из качественных материалов. Маска хорошо регулируется, и довольно плотно сидит. В маске расположено закаленное стекло, что улучшает обзор под водой. У продавца можно выбрать несколько разных цветов маски. У товара почти 600 отзывов.

Цена US $18.99

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Это интересная игрушка на солнечной батарее. На спине кузнечика расположена маленькая солнечная батарея, благодаря которой кузнечик будет жужжать и немного двигаться. Но стоит учесть, что кузнечик не будет ходить и много двигаться. Кузнечик будет отличной игрушкой для ребенка, тем более, цена очень низкая. У товара более 1000 отзывов.

Цена US $0.90 - 1.76

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Отличная обувь на лето – это кроксы. Кроксы легкие и удобные, очень быстро сохнут. Отлично подходят для прогулок на море. У данного продавца можно выбрать семь различных цветов кроксов, поэтому тут можно выбрать модель, как для парня, так и для девушки. Размеры, которые можно приобрести, от 36ого до 45ого. Цена у обуви очень приятная. Так же на странице есть размерная сетка для уточнения подходящего именно вам размера.

Цена US $5.94 - 7.64

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Замыкает подборку классная машинка на радиоуправлении. Заряжается машинка в среднем до четырех часов. Как заявлено продавцом, машинка может достигать скорости до 7 км/ч. Управлять машинкой можно на расстоянии до 20 метров. Время работы машинки, к сожалению, не очень долгое – 13 минут. Машинка приходит вместе с пультом управления. У товара почти 2000 отзывов.

Цена US $17.09 - 22.39

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.