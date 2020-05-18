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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: гаечный ключ, противомоскитная лампа и многие другие товары

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Гаечный ключ

Открывает подборку качественный гаечный ключ. У продавца можно выбрать разные размеры гаечных ключей. Ключ выполнен из качественных материалов, и станет отличным помощником для ремонта по дому. Так же, в подарок продавец присылает в комплекте с любым гаечным ключом перчатки. У товара немного отзывов, но большинство положительные.

Цена от US $10.70

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Противомоскитная лампа

Так как начался сезон, связанный с насекомыми, то данный товар будет более чем необходим. Данная лампа поможет избавиться вам от комаров и остальных мелких насекомых. Лампа работает бесшумно, заряжается с помощью USB, также имеет компактные размеры и безопасна. Диапазон воздействия лампы составляет до 100 квадратных метров. Так же у лампы присутствует приятная подсветка, в комплекте с лампой так же идет кабель для зарядки. У товара более 400 отзывов. 

Цена US $8.12

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Светильник

А это отличный светильник с зажимом. Светильник довольно большой, и, благодаря длинному каркасу, с ним очень удобно работать. Такой светильник отлично подойдет для татуировщиков, мастеров по наращиванию ресниц, ногтей, и так же для других работников в разных сферах. Работает лампа с помощью кабеля USB. 

Цена US $20.95

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Потолочный светильник

Отличный светильник, который не требует особых усилий для его крепления. Все лопасти данного светильника регулируются, поэтому вы сможете настроить свет так, как нужно вам. В собранном виде светильник компактный и не занимает много места. Такой светильник отлично подойдет для беседки, гаража, или для вашего дома. У товара более 200 отзывов.

Цена US $11.30 - 15.04

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Мини вентилятор

Далее отличный мини вентилятор с подсветкой. С таким вентилятором очень удобно читать вечером, или сидеть за ПК, особенно в жаркое время. Вентилятор регулируется и его можно развернуть на 360 градусов. Вентилятор компактный, у него есть две скорости интенсивности работы. У продавца можно выбрать три разных цвета вентилятора. 

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Цена US $16.00

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Кухонный таймер

А это очень стильный кухонный таймер для приготовления еды. Так же, таймер очень компактный. Им очень просто пользоваться. Таймер будет отличным приобретением для любой хозяйки или повара. Еще у таймера магнитная задняя крышка, поэтому его можно расположить, например, на холодильнике. У товара более 800 отзывов.

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Цена US $11.14

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Освежитель воздуха в автомобиль

Замыкает подборку компактный и стильный освежитель воздуха для вашего авто. У данного продавца можно выбрать пять различных цветов освежителя, и так же отдельно капсулы для него. И освежитель, и комплекты ароматизированных стиков стоят совсем недорого, поэтому с легкостью можно заказывать сразу несколько комплектов. Крепится освежитель на вентиляционное отверстие. У товара огромнейшее количество отзывов.

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Цена US $1.48 - 1.73

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться

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