Открывают подборку стильные мужские очки. Очки поляризованные и доступны к покупке в девяти различных цветах. В принципе, такие очки может приобрести себе и девушка, т.к. дизайн довольно универсальный. Очки поставляются без дополнительного чехла или салфетки, но и цена, соответственно, низкая. У товара более 2000 отзывов.

Цена US $3.54

реклама

Одна из самых популярных игр в компании и дома – это дартс. Но данный дартс магнитный, поэтому кидая дротики можно не переживать про дырки в полу или стене, если вы не попадете. Если вы попали в мишень – дротик сразу примагнитится, если нет – то просто упадет. У продавца вы можете выбрать разные размеры мишени, в комплекте идет четыре дротика, но их можно заказать отдельно.

Цена US $10.39 - 11.99

реклама

Еще один актуальный товар – женский купальник. Так как сейчас в моде объемные плечи, воланы на плечах купальника очень актуальны. Но у продавца так же есть другие модели, которые можно посмотреть на его странице. Купальники доступны в четырех размерах, размерная сетка на странице так же есть. Цена купальников приятная, отзывов более 2700, доставка бесплатная.

Цена US $11.98

Перейти в магазин

Далее очень стильная электробритва от Xiaomi. Закругленные края и черный цвет корпуса понравится любому мужчине. В электробритве расположены плавающие двойные ножи, она полностью водонепроницаема, и вам потребуется всего три секунды, чтобы ее включить или выключить. Бритва небольшого размера, может поместиться даже в карман. У товара более 100 отзывов.

Цена US $34.77

Перейти в магазин

А это неплохой портативный вентилятор. Работает такой вентилятор от USB кабеля, длина которого составляет один метр. У вентилятора две скорости, он работает очень тихо и имеет защиту от перегрева. А еще вентилятор стильный и компактный, сможет отлично разместиться на вашем рабочем столе, тумбочке, или комоде. Отзывов немного, но большинство положительные.

Цена US $14.19

реклама

Отличная находка на лето – водонепроницаемая сумка. Сумка небольшого размера, но в нее поместятся и ключи, и телефон с очками, например. На странице продавца на видео очень хорошо видно как надежно закрывается такая сумка. С ней можно плавать, нырять, или просто гулять – так как она смотрится очень стильно. У продавца можно выбрать много разных цветов сумок. У товара более 700 отзывов.

Цена US $2.59 - 2.92

реклама

Замыкает подборку отличный товар для похода и туризма. Это большой водонепроницаемый тент. Тент в сложенном виде не занимает очень много места, его легко можно прикрепить к рюкзаку или сумке. У продавца на выбор два тента: 3*3метра и 3*4метра. Также, стоит обратить внимание, что столбы для установки тента в комплекте, к сожалению, не идут. Но вы всегда можете уточнить у продавца, можно ли дополнительно их заказать.

реклама

Цена от US $27.20

Перейти в магазин

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.