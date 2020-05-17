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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: объектив для телефона, термосумка и многие другие товары

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Охлаждающая подставка для ноутбука

Отличная находка для тех, кто постоянно работает с ноутбуком. Это охлаждающая подставка для ноутбука с интересным и стильным дизайном. На подставке расположены четыре вентилятора со светодиодами, так же переключатель для регулировки скорости работы вентилятора. Подставка подходит для ноутбуков с диагональю от 12 до 17 дюймов. Так же у подставки есть два USB порта. Один кабель и руководство пользователя идет в комплекте с подставкой. У товара более 500 отзывов.

Цена US $18.80

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Адаптер с двумя USB портами

А это отличный адаптер с двумя USB портами. Благодаря такому адаптеру вы сможете заряжать одновременно два нужных вам гаджета. Так же на адаптере есть световой индикатор. У продавца можно выбрать два цвета адаптера, и так же нужный вам тип вилки. У товара более 300 отзывов.

Цена US $2.95

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Объектив для телефона

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Отличная находка для тех, кто любит фотографировать на свой смартфон. Это маленький макрообъектив для вашего мобильного телефона. Продавцом заявлено, что данный объектив увеличивает изображение в 18 раз. Объектив маленький и компактный, подходит для множества смартфонов. Но, если вы сомневаетесь, подойдет ли объектив именно вашей модели – проконсультируйтесь с продавцом перед покупкой. В комплекте с объективом так же идет крышка для него и чехол. У товара очень много положительных отзывов.

Цена US $7.69

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Потолочный вентилятор

Интересный товар – потолочный вентилятор. Данный вентилятор в полном размере достигает 70 см. Вентилятор очень тихий и энергосберегающий. У продавца вы можете выбрать не только вентилятор с переходником, но и так же комплект, в который входит: вентилятор, переходник, дополнительный кабель длиною в 3 метра и пульт дистанционного управления. Такой вентилятор отлично подойдет не только для дома, но и для закрытых веранд и беседок, т.к. поможет вам еще и отгонять насекомых.

Цена US $19.89 - 24.82

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Ультразвуковой отпугиватель вредителей

Далее не менее актуальный товар – отпугиватель вредителей. Все что вам нужно – это включить его в розетку, и он начинает работать. Продавцом заявлено, что данный отпугиватель поможет вам избавиться не только от комаров и мух, но и так же от тараканов, крыс, пауков и остальных вредителей. Так же указано, что отпугиватель безопасен для домашних животных и людей. Еще одна рекомендация от продавца – устройство должно быть расположено на уровне 80-120 см от пола.

Цена от US $2.94

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Термосумка

Термосумка так же отлично пригодится весной и летом. Данная сумка имеет хороший размер – 38*28*28 см, довольно вместительная. Так же вместе с сумкой приходят несколько гелиевых пакетов. Все что нужно – это налить в них воды и положить в морозилку минимум на 8 часов. Далее просто располагаете эти пакетики в сумке, и любые холодные продукты и напитки останутся холодными надолго. Очень удобно брать с собой такую сумку на пикник, или на море.

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Цена US $14.28

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Беспроводное зарядное устройство

Замыкает подборку беспроводное зарядное устройство. Все что вам нужно – подключить само устройство с помощью USB кабеля и просто положить на него телефон. В данной зарядке встроена интеллектуальная технология защиты от перенапряжения и короткого замыкания. Данное устройство подходит многим мобильным телефонам. С полным списком вы можете ознакомиться на странице у продавца, либо написав ему в личные сообщения. У товара более 1200 отзывов.

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Цена US $3.47

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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