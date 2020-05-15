Открывает подборку небольшой USB вентилятор. Вентилятор имеет небольшие размеры и три скорости интенсивности работы. Его можно брать с собой и подключить, например, к портативной зарядке. Вентилятор регулируется на 360 градусов, поэтому его легко настроить для себя. Отлично подойдет для тех, кто работает в офисе за компьютером или просто за столом дома. Вентилятор стильный, легкий, у продавца можно приобрести его в трех цветах. У товара более 100 отзывов.

Цена US $9.28

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Весной и летом всегда хочется выделяться яркими цветами в одежде, обуви или аксессуарах. Такие светодиодные шнурки для кроссовок – отличная находка. У данного продавца очень много различных цветов шнурков на выбор. Их длина составляет 120 см. Также у шнурков есть несколько режимов свечения. Шнурки светятся благодаря батарейке, расположенной в маленьком блоке. У товара более 350 отзывов.

Цена US $2.18 - 2.53

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Неплохая находка для вашего авто – часы с подсветкой. Часы можно прикрепить на любую поверхность, благодаря двухсторонней наклейке, которая идет в комплекте. Благодаря фосфору в циферблате часов днем, или при любом освещении они «заряжаются» и потом долгое время в темноте вам будет видно который час. У продавца можно выбрать трое различных часов.



Цена US $2.99

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С подобными массажерами уже, наверное, знакомы все. У данной щетки есть небольшая ручка, благодаря которой пользоваться ей еще удобнее. Такой щеткой можно массажировать так же и кисти рук. Щеткой очень просто пользоваться – просто нанесите на нее любимое средство по уходу, включите, и можете массажировать лицо или руки. Работает щетка от одной батарейки типа ААА, но в комплекте она не идет.

Цена US $7.99

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А это универсальный штопор от Xiaomi. Штопор изготовлен из нержавеющей стали. Им можно открыть не только бутылку вина, но и также любую стеклянную бутылку. Штопор небольшой и компактный, и его с легкостью можно взять с собой. Цена может показаться немного завышенной, но вещь и правда качественная.

Цена US $9.48

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Отличная находка для похода на море. В такой чехол вы можете смело поместить свой смартфон и идти плавать. Хоть чехол и плотный, но вы сможете сквозь него пользоваться телефоном, фотографировать, печатать сообщения. Так же, такой чехол отлично защитит не только от воды, но и, например, от песка. У данного продавца есть пять разных цветных чехлов. У товара низкая цена и более 1000 отзывов.

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Цена US $2.26

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Замыкает подборку отличное полотенце. Благодаря ткани из микрофибры, полотенце быстро сохнет и отлично подойдет для тех, кто занимается спортом, или для похода на море. Размер полотенца 30*90 см. Приезжает полотенце в футляре в виде бутылочки, хотя у продавца можно выбрать полотенце и без футляра, соответственно, оно будет стоить дешевле. У товара множество положительных отзывов.

Цена от US $1.14

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.