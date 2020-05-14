Открывает подборку сегодня автомобильный освежитель воздуха от Xiaomi. Освежитель небольшого размера и имеет стильный дизайн. Он очень просто крепится на вентиляционное отверстие в авто. Внутрь освежителя вставляется ароматная капсула, и при легком нажатии на корпус освежителя начнет распространяться аромат. У данного продавца можно выбрать полный комплект – освежитель и капсулы, либо же капсулы отдельно. У товара почти 300 отзывов.

Цена US $5.78

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Электрическая зубная щетка станет отличным приобретением. У данной щетки есть три режима вибрации, она автоматически выключается после двух минут работы, в таком случае вам не нужно засекать время чистки зубов. Щетка полностью водонепроницаема, подает сигнал, если вам нужно чистить в другой зоне ротовой полости. Заряжается довольно долго, но полного заряда хватает очень надолго. У товара более 5000 отзывов.

Цена от US $13.51

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А это смешная копилка, которую можно подарить даже взрослому. Копилка у данного продавца есть в двух цветах. На копилке немного выпуклое лицо и слегка приоткрыт рот. Стоит только всунуть монетку в рот, как копилка начинает ее будто «прожевывать» и глотает внутрь. Внизу копилки находится переключатель, а работает она от трех батареек типа АА.

Цена US $9.13

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Актуальный товар на сегодня – надувной матрас. Но данный матрас немного не такой, к какому все привыкли. Середина матраса тонкая и прозрачная, но крепкая, а части, которые можно надуть находятся вверху и внизу. Такой матрас удобный и компактный. У продавца можно выбрать шесть различных цветов такого матраса. У товара более 400 отзывов.

Цена US $8.09

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А это необычные садовые ножницы. Такими ножницами удобно обрезать различные маленькие и большие ветки. Продавцом заявлено, что данные ножницы могут обрезать ветку диаметром до трех сантиметров. Дополнительные пружина и трос делают обрезку проще. Один такой трос идет в наборе с ножницами. Цена у ножниц приятная, но доставка платная.

Цена US $2.66 (без учета доставки)

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Еще одна актуальная находка – это мужские солнцезащитные очки. На очках находится логотип и надпись Mercedes-Benz. Салфетка с соответствующим логотипом также приходит в комплекте с очками. Так же в комплекте есть чехол для очков. У данного продавца можно выбрать много различных моделей мужских очков. Цена приятная, отзывы у товара положительные.

Цена US $9.90

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Так же актуальный товар на лето – женский купальник. У купальника необычный интересный дизайн, нет поролоновых чашек или косточек. У данного продавца купальник доступен в трех различных цветах и трех размерах. Если не можете найти размерную сетку, то напишите продавцу, и он вам поможет с выбором нужного размера. Качество ткани и пошива, судя по отзывам, очень хорошее.

Цена US $10.53

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И замыкает подборку простая, но незаменимая вещь для тех, кто любит делать дома латте и капучино. Это портативный маленький капучинатор. С его помощью очень просто можно взбить молоко до пенки, чтобы приготовить отличный кофе. Капучинатор работает от двух батареек типа АА, которые в комплекте не идут. Цена у товара очень низкая, а отзывов более 500.

Цена US $1.76

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.