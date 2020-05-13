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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: водонепроницаемая электробритва Xiaomi, розетка с USB портами и многие другие товары

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Удочка

Открывает подборку очень стильная удочка для рыбалки. Удочка удобная и легкая, при выборе максимальной длины в развернутом состоянии – больше двух метров, удочка в сложенном состоянии будет всего лишь 60 см. У продавца можно выбрать так же удочку поменьше. Удочка изготовлена из качественных материалов и, так же, приезжает в хорошей упаковке с защитным чехлом и сумкой. У товара менее 100 отзывов, но большинство – положительные. Так же, вы всегда можете задать интересующие вас вопросы продавцу. 

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Цена от US $20.41

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Мини-триммер от Xiaomi

А это электрический мини-триммер. Триммер работает от одной батарейки типа ААА, которая в комплекте не идет. Триммер приходит в аккуратной стильной упаковке, поэтому его можно сразу использовать в качестве подарка. Длина изделия всего 12,9 см, поэтому его можно носить с собой даже в кармане. Переключатель скрыт, а корпус водонепроницаемый. У товара более 200 отзывов.

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Цена US $10.99

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Водонепроницаемая электробритва Xiaomi

Еще одна отличная находка для мужчины – электробритва. Данная электробритва оснащена двумя плавающими лезвия, которые могут функционировать на 360 градусов. Электробритва заряжается с помощью USB кабеля, который идет в комплекте. Заряжается полностью два часа, и потом может работать непрерывно до 90 минут. Электробритва водонепроницаема и ее очень просто мыть после использования. Помимо кабеля дополнительно с бритвой идет чехол для транспортировки или хранения. Бритва очень стильная, отлично сидит в руке. Может стать отличным подарком другу, отцу, да и любому мужчине. Кстати, у товара более 1600 отзывов.

Цена от US $15.78

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Комплекты шариковых ручек

Далее в подборке наборы стильных ручек. У продавца можно выбрать различные цвета корпуса ручек, или отдельно наборы паст. В отзывах пишут, что ручки очень качественные, и смотрятся вживую даже лучше, чем на фото. Кстати, сейчас на данные комплекты этих ручек большая скидка, которая закончится уже завтра, так что, если ручки вам приглянулись, лучше не медлить с покупкой. У продавца вы всегда сможете уточнить нужные детали по поводу товара, и его наличие. Отзывов у комплектов более 1600, очень много положительных.

Цена от US $4.42

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Держатель для телефона в автомобиле

А это компактный держатель для вашего смартфона в автомобиле. Держатель крепится на вентиляционное отверстие в автомобиле. Держатель крепкий и компактный. Благодаря его дизайну телефон сидит в держателе надежно, и вы также сможете сразу и зарядить ваш смартфон без преград. Держатель регулируется, поэтому он подойдет практически для любого мобильного телефона. Цена очень приятная.

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Цена US $3.66 - 3.90

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Розетка с USB портами

Это стандартная розетка с дополнительными двумя USB портами. Теперь вам не понадобится дополнительный блок питания, чтобы зарядить телефон, или какой-либо другой гаджет. Так же, у данного продавца вы можете выбрать розетку вместе с держателем для мобильного телефона. У товара низкая цена и множество положительных отзывов. 

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Цена от US $1.65

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Мини гаечный ключ

И замыкает подборку сегодня маленький гаечный ключ. Ключ можно прикрепить даже к ключам, чтобы не потерять его где-либо. У продавца можно выбрать два цвета ключей и два размера. Гаечный ключ изготовлен из стали. При покупке обращайте внимания на размер ключа, или проконсультируйтесь у продавца. У товара более 100 отзывов.

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Цена от US $2.18

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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