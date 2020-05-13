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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска для плаванья, перчатка с фонариком и многие другие товары

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Маска для плаванья

Открывает подборку актуальная находка на лето – маска для плаванья. У данного продавца можно выбрать два размера маски, и много различных цветов. Так же, благодаря плоскому, а не выпуклому стеклу обзор в маске будет намного лучше, и не будет искажаться. Так же, вместе с маской будет руководство по эксплуатации на английском языке и мешочек для транспортировки и хранения. У товара приятная цена и много положительных отзывов.

Цена US $13.12 - 17.80

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Органайзеры для белья

Такие органайзеры помогут сэкономить место в вашем шкафу. У данного продавца можно выбрать комплект органайзеров для всего вашего белья, либо же органайзеры по отдельности. Есть разные формы, размеры и цвета. Органайзеры сшиты качественно и из хорошей ткани, приезжают в свернутом виде. У товара более 1000 отзывов.

Цена от US $5.70

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Черные игральные карты 

А это очень красивые игральные карты. Отлично подойдут на подарок, или как хорошая покупка для себя, чтоб не скучно провести вечер. Карты черные, изготовлены из тонкого пластика и водонепроницаемы. Колода полноценная, приходит в индивидуальной упаковке. У товара много положительных отзывов.

Цена от US $0.81

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Перчатка с подсветкой

Такая перчатка отлично подойдет для мелких работ в темноте, или для электриков. У продавца можно выбрать либо левую, либо правую перчатку – это очень удобно. Фонарики расположены на двух пальцах перчатки – большом и указательном. На кисти находится включатель для фонариков. Перчатка крепится на запястье с помощью липучки, поэтому вы сможете ее отрегулировать так, как вам нужно. Цена у товара очень низкая, а отзывов более 800.

Цена US $1.89

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Рыболовный эхолот

А это интересная находка для любого, кто любит рыбалку. Такое приспособление поможет вам определить, насколько близко от вас находится рыба. Прибор не нужно окунать в воду, или с ним нырять, все показатели можно узнать и на берегу. В зависимости от модели диапазон обнаружения рыбы составляет либо сорок, либо сто метров глубины. Инструкция, которая приходит вместе с эхолотом есть так же и на русском языке. У товара почти 2000 отзывов.

Цена от US $10.53

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Набор масляных карандашей

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Отличная находка для ребенка, на подарок, или для начинающего художника. Набор масляных карандашей поставляется в удобной и яркой упаковке с ручкой. У продавца можно выбрать набор карандашей от 48 до 160 цветов. Так же отдельно есть набор из 150 акварельных карандашей. У товара более 1800 отзывов. 

Цена от US $14.82

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Алюминиевая подставка для ноутбука SeenDa

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Замыкает подборку прочная подставка для ноутбука. Подставка подойдет для ноутбуков с диагональю от 10 до 17 дюймов. На подставке ваш ноутбук будет наклонен на 20 градусов, что поможет вам комфортно печатать. Так же подставка не сплошная, поэтому ноутбук не будет так перегреваться как на стандартной подставке. Подставка стильная и минималистичная.

Цена от US $22.49

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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