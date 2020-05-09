Открывают подборку необычные мужские часы. Минималистичный дизайн циферблата, стильный ремешок и приятная цена привлекут любого покупателя. На циферблате данный часов нет цифр и стрелок, понять, какое время сейчас поможет интересное разделение цвета на циферблате. У продавца можно выбрать большое количество различных цветов циферблата и ремешков. У товара более 800 отзывов, а при покупке более пяти экземпляров от продавца будет скидка.

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Цена от US $13.59

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А это портативный DVD плеер. Размер экрана составляет почти 8 дюймов, плеер поддерживает множество аудио, фото, и видео форматов. На данном плеере можно не только смотреть фильмы, слушать музыку, а так же можно поиграть в любимую игру. В комплекте с плеером поставляются все необходимые кабеля, пульт управления, и так же джойстик. Экран плеера можно развернуть вправо или влево на 270 градусов. Плеер воспроизводит информацию не только с дисков DVD, но и так же с флешек и SD карт.

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Цена US $44.19 - 47.05

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Данные кнопки имеют стильный округлый дизайн. Подходят такие съемные кнопки практически ко всем клавиатурам, но продавец рекомендует предварительно проконсультироваться насчет именно вашей модели. Кнопки есть в черном и белом цвете. Кстати, если ваша клавиатура с внутренней подсветкой, то новые кнопки не будут ее скрывать, клавиатура будет так же подсвечиваться, как и раньше. Пример можно посмотреть в отзывах на странице продавца. Отзывов, к слову, не много, но большинство положительные.

Цена US $12.87

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Отличный товар к лету – женские шлепанцы. Шлепанцы стильные, к тому же у продавца можно выбрать разные модели – с переливом, прозрачные, разноцветные. Размерная сетка данных шлепанцев от 35ого до 41ого размера. У шлепанцев отличная цена, но доставка платная, размерная сетка в сантиметрах так же есть, чтоб вы смогли выбрать нужный вам размер.

Цена от US $8.99

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Необычные игрушки и спиннеры все больше появляются на просторах интернета и, конечно же, на Aliexpress. Данный спиннер представляет собой небольшой переливающийся кубик. Конечно, он не похож на оригинальный спиннер, но тоже довольно интересен. Так же, два части данного кубика съемные, их можно раскрутить самостоятельно на какой-либо ровной поверхности. На странице у продавца есть видео, в котором показаны все возможности игрушки.

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Цена US $8.83

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Отличная находка для любой кухни. Данная овощерезка многофункциональна и очень проста в применении. Овощерезка ускорит процесс приготовления очень многих блюд. В комплекте идет емкость для овощей, держатель, в котором располагается нужная насадка, держатель для самих овощей, чтоб вы не порезались и множество самых разных насадок. У товара более 2500 отзывов.

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Цена от US $12.52

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И замыкает подборку отличная щетка для животных. Благодаря данной угловой щетке собака или кошка сможет почесать себя сама. Щетку можно прикрепить на любом углу вашей квартиры и на любой высоте. Так же в комплекте со щеткой приходит кошачья мята, благодаря которой можно сразу приучить вашу кошку (если у вас кошка, а не собака, конечно же) к такой щетке. У товара низкая цена, много цветов на выбор и более 300 отзывов.

Цена US $2.41

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас .

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.