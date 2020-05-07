Открывает подборку отличная игрушка для самостоятельной сборки. Все детали металлические, поставляется мотоцикл в разобранном состоянии. В отзывах пишут, что данный конструктор довольно сложный и содержит много мелких деталей. Но инструкция так же будет, поэтому, думаю, новичок тоже сможет справиться. У товара более 300 отзывов, 88% из них – положительные.

Цена US $11.40

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Следующий недорогой и интересный товар — это микрофон. Микрофон идет в комплекте с подставкой. Незаменимая вещь для тех, кто ведет YouTube канал, записывает видео, или делает подкасты. Если вы снимаете видео, то такой микрофон отлично смотрится в кадре и имеет хорошее качество звука. Частая проблема, с которой вы можете столкнуться – это то, что телефон может распознавать микрофон как наушники. Но при подключении к ПК все работает как нужно. У товара более 600 отзывов.

Цена US $8.86 - 9.06

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А это урна с автоматическим поднятием крышки. Отличное решение для кухни, крышка открывается, когда вы просто проводите над ней рукой. Так же, есть кнопка на самой урне, чтобы крышка поднялась вручную. Есть в белом и черном цвете. Имеет объем 12 литров и работает от двух батареек типа АА, которые в комплекте не идут.

Цена US $23.65 - 29.41

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Данная лампа функциональна, будет отличным помощником для вас. У основания лампы есть отделение, куда можно сложить ваши ручки и карандаши, либо поместить телефон. Заряжается лампа с помощью USB, и так же от лампы вы можете зарядить ваш смартфон, или еще какой-либо девайс. Лампу можно изгибать, она имеет три интенсивности излучаемого света. У продавца на выбор несколько цветов корпуса лампы.

Цена от US $8.81

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Далее в подборке цифровой счетчик для измерения энергии. Счетчик нужно всего лишь включить в розетку и в сам прибор подключить нужное вам устройство. На удобном дисплее сразу отобразится потребляемая электроэнергия. Диапазон ширины напряжения: 230-250 В. У товара более 2000 отзывов. А у продавца можно выбрать необходимый тип вилки.

Цена от US $9.03

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Замыкает подборку компактный и удобный велосипедный компьютер. Устройство водонепроницаемое, имеет подсветку, поэтому вечером и ночью вам будут хорошо видны все показатели. Компьютер так же очень легко крепится на руль велосипеда. У данного продавца можно приобрести различные комплектации. Компьютер отображает время, дистанцию и скорость велосипеда. У товара более 500 отзывов.

Цена от US $3.99

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.