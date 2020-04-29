Открывает подборку портативный вентилятор для ноутбука. У данного вентилятора есть ручной переключатель скорости охлаждения. Вентилятор компактный и стильный. Он очень просто подключается к ноутбуку, без каких-либо дополнительных манипуляций. В комплекте с вентилятором поставляются все необходимые насадки для различных ноутбуков. У товара множество положительных отзывов.

Цена US $8.08

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А это отличный штатив с пультом управления. Такой штатив отлично подойдет как для камеры, так и для смартфона. Штатив регулируется, и вы можете самостоятельно установить нужную вам высоту. Так же вместе со штативом поставляется Bluetooth пульт, благодаря чему, вы можете начинать запись видео, или фотографировать в нужный вам момент. Штатив изготовлен из качественного пластика. У товара более 1200 отзывов.

Цена US $11.09

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Универсальная складная клавиатура, которая понравится каждому. Клавиатура имеет небольшие размеры, и ее можно сложить, практически как книгу. Очень удобно брать с собой, также на клавиатуре расположен тачпад. Клавиатура может работать как с помощью Bluetooth, так и от кабеля. Рабочее расстояние при подключении через Bluetooth до 15 метров. Также, продавец рекомендует не мочить клавиатуру, т.к. она не водопроницаемая.

Цена US $23.99

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Данное приспособление отлично подойдет для очистки и насыщения воды полезными микроэлементами. Бутылка компактная и очень проста в использовании. Так же у данной бутылки есть приятная подсветка. Объем бутылки 500 мл. Многие покупатели отзываются о продукте положительно, и утверждают, что даже вкус воды стал более приятным. У товара более 400 отзывов.

Цена US $28.80

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Далее в подборке хороший навигатор, который пригодится любому водителю. Диагональ навигатора семь дюймов, включается автоматически при подключении питания. Встроенная память 8 Гб, слот для дополнительной карты памяти так же есть. Навигатор очень просто крепится внутри автомобиля, также он поддерживает множество аудио и видео форматов. Навигатор поставляется в полной комплектации.

Цена от US $36.66

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А это бамбуковая клавиатура, которой можно пользоваться и без кабеля. У продавца можно приобрести так же отдельно и мышку такого типа. Хоть и в описании много фото немного другой клавиатуры, но при покупке видно, что клавиатура бамбуковая. Рабочее расстояние клавиатуры без кабеля составляет 10 метров.

Цена от US $18.39

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И замыкает подборку освещение для зеркал. Лампочки соединены между собой, подключаются через USB. Отлично подойдут для освещения любого зеркала как дома, так и, например, для салона красоты. Количество лампочек, которое можно приобрести у данного продавца – десять. Лампочки очень просто крепятся к зеркалу, и так же просто снимаются. У товара множество положительных отзывов.

Цена US $12.80

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