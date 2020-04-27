Открывает подборку популярное сейчас NFC кольцо. Кольцо очень легко подключается через приложение к вашему смартфону. С помощью кольца можно разблокировать телефон, выключить будильник, и, конечно же, использовать функцию бесконтактной оплаты. У продавца можно выбрать пять разных размеров кольца и шесть цветов. У товара более 500 отзывов.

Цена US $0.82 - 1.29

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А это всем известная насадка на кран. С помощью данной насадки вы сможете неплохо сэкономить расход воды, и благодаря большому количеству маленьких струек воды посуду мыть можно намного быстрее и проще. Головка насадки может поворачиваться на 360 градусов, что делает использование насадкой еще удобнее. Насадка изготовлена из нержавеющей стали.

Цена US $2.30

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А это светильник с очень оригинальным дизайном. Корпус светильника довольно качественно выполнен, яркость освещения можно регулировать. Так же часть светильника с лампой тоже можно поворачивать и регулировать. Отзывов у товара немного, но практически все положительные. У продавца можно выбрать два цвета светильника.

Цена US $27.22 - 29.40

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А это стильные смарт часы для девушек. Дизайн максимально приближен к обычным наручным часам, таким образом, смарт часы выглядят очень изящно. В часах есть все необходимые функции, которые обычно есть в смарт часах. Тут можно измерять пройденное расстояние, количество шагов, измерить давление, контролировать вызовы, есть будильник и остальные функции. У товара более 1500 отзывов.

Цена US $31.49 - 35.09

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Отличный вариант штатива, если не хотите носиться с большим и тяжелым аналогом. У данного штатива гибкие ножки, поэтому его можно не просто ставить на какую-либо поверхность, но и крепить на разные предметы – например на ветку дерева, или на турник. Так же сейчас в комплекте со штативом поставляется отдельное крепление для смартфона в качестве подарка. У товара более 1500 отзывов и очень приятная цена.

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Цена US $3.93

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Далее в подборке маленький микрофон для ПК. Такой микрофон отлично подойдет для озвучки и записи видео, для записи подкастов, или просто для разговоров по Skype. У микрофона небольшие размеры, длина кабеля составляет 1,5 метра, подключается к ПК с помощью USB. Так же микрофон можно регулировать, он поворачивается на 360 градусов. Почти 500 отзывов и шесть цветов на выбор.

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Цена US $9.69

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И замыкает подборку Bluetooth колонка от Huawei. Колонка водонепроницаемая, время работы в режиме ожидания до 200 часов. Заряжается колонка от USB четыре часа. Колонка не очень большая, но довольно громкая. Есть поддержка мини SD карты, у продавца на выбор есть три цвета колонки. У товара более 5000 отзывов, большинство из них – положительные.

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Цена US $23.65

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.