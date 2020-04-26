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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вентилятор для ноутбука, магнитный браслет для инструментов и многие другие товары

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Вентилятор для ноутбука

Открывает подборку стильный вентилятор для ноутбука. Данный вентилятор так же послужит отличной подставкой для вашего ноутбука, угол наклона которого можно регулировать. Вентилятор по своим размерам подойдет для всех ноутбуков размером не больше 14 дюймов. Так же, вентилятор довольно тихий, и имеет регулировку силы охлаждения.

Цена от US $16.49

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Магнитный браслет для инструментов

Отличная находка для мелких работ по дому. Данный браслет мягкий, внутри которого вшит магнит, благодаря чему мелкие железные инструменты и гвозди не будет теряться во время работы. Так же браслет регулируется и застегивается на липучку. У товара более 3000 отзывов и низкая цена.

Цена US $1.17 - 3.52

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Светодиодная кольцевая лампа

А это хорошая кольцевая лампа для съемок видео или фото. У продавца можно выбрать отдельно небольшую лампу, или полный набор со штативом и нужными креплениями. Яркость у лампы регулируется и так же можно выбрать теплый, или холодный белый цвета. У товара много положительных отзывов, но стоит заметить, что доставка платная.

Цена от US $11.98

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Летние сланцы

Так как лето уже на подходе, самое время заказывать летнюю обувь. Это – одни из качественных сланцев, судя по отзывам. У продавца можно выбрать много различных цветов шлепанцев, а так же размерная сетка от 35ого до 48ого размера. Дополнительная страница с размерами в сантиметрах так же есть. Цена сланцев составляет не больше десяти долларов, в зависимости от цвета и размера. У товара более 300 отзывов.

Цена US $7.51 - 9.74

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Настенный светильник

Всем любителям минимализма точно понравится такой светильник. У данного продавца в наличии просто круглый или просто квадратный светильник. В нем нет ничего лишнего, светильник довольно качественный, и вы можете выбрать три разных размера. Так же у продавца можно выбрать цвет корпуса светильника. У товара очень много положительных отзывов.

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Цена US $17.52

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Светодиодная лента

А это всем известная светодиодная лента. Данная лента немного качественней, чем остальные ее аналоги. Она хорошо гнется и благодаря резиновому покрытию, создается эффект неоновой сплошной подсветки. У продавца можно приобрести ленту отдельно, либо с нужным вам адаптером. Так же, можно выбрать длину и цвет ленты.

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Цена от US $3.11

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LED ночник

И замыкает подборку милый ночник. У продавца на выбор есть светильники в форме кактуса, ананаса и фламинго. Так же, нужно учесть, что размер ночника очень маленький, но батарейки, от которых он работает, идут в комплекте. Ночник очень милый и отлично подойдет в детскую комнату, или как элемент декора для вашей квартиры.

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Цена US $0.99 - 1.08

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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