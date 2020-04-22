Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: летающий спиннер, увлажнитель воздуха Xiaomi и многие другие товары
Кварцевые часы
Открывают подборку стильные наручные часы. Циферблат данных часов выполнен в интересном дизайне, имитирующем объектив фотоаппарата. У данного продавца можно выбрать два цвета циферблата, а так же разные ремешки – стальной, кожаный или резиновый. Такие часы отлично подойдут на подарок любому мужчине.
Цена US $20.99
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Мини Bluetooth клавиатура
А это небольшая Bluetooth клавиатура с тачпадом. Клавиатура может взаимодействовать не только с ПК, но и так же со смартфоном, планшетом или, например, проектором. Весит клавиатура не более 200 грамм, в комплекте поставляется так же USB кабель. У товара более 800 отзывов.
Цена US $16.98 - 17.99
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Электрическая помпа для воды
Отличная находка для дома – электрическая помпа для воды. Такая помпа упрощает использование большими бутылями воды. Помпа очень просто устанавливается, а заряжается с помощью USB. Поставляется товар в полной комплектации, со всем необходимым. Наружная труба изготовлена из нержавеющей стали.
Цена US $8.54
Увлажнитель воздуха Xiaomi
А это небольшой увлажнитель воздуха от Xiaomi. У увлажнителя милый дизайн, корпус прозрачный, а вверху расположен небольшой кактус. Так же у увлажнителя есть подсветка. Так как увлажнитель имеет небольшие размеры, то и работает он не очень долго из-за маленького объема воды, который составляет всего 160 мл. У товара много положительных отзывов, но доставка платная.
Цена US $10.91
Насос
Отличная находка для вашего сада или бассейна – насос, благодаря которому у вас получится небольшой фонтанчик. Данный насос имеет симпатичный дизайн, заряжается с помощью солнечной батареи, расположенной на корпусе насоса. Насос очень прост в использовании, его можно установить в любом водоеме. Цена небольшая, и много положительных отзывов.
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Цена US $4.09 - 8.18
Светильник в сад
Еще один интересный товар для вашего сада и двора – светильник на солнечной батарее. Судя по отзывам, освещение от светильника не сильно яркое, поэтому лучше приобрести сразу несколько таких светильников. Очень гармонично будет расположить их, например, вдоль дороги. В комплекте со светильниками идут специальных колышки, благодаря которым их очень просто разместить в земле.
рекламаЦена от US $6.60
Летающий спиннер
И замыкает подборку интересная игрушка, которая понравится не только ребенку, но и взрослому. Данная игрушка и правда парит в воздухе, и, как заявлено продавцом, для полной зарядки спиннеру нужно всего 15 минут. Вы можете приобрести у продавца три разных по цвету игрушки, в комплекте так же будет инструкция, если у вас возникнут трудности с пользованием. У спиннера так же есть подсветка.
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Цена US $13.54
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас
рекламаХочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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