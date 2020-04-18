Открывает подборку отличное колесо для фитнеса. Данное колесо имеет стильный дизайн и небольшой размер. Колесо не займет в вашем доме много места, но оно очень функциональное. Колесо станет отличным тренером для вашего пресса в домашних условиях. Вес данного колеса всего 400 грамм. У данного товара множество положительных отзывов.

Цена US $10.87

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А это отличный массажер для вашего тела. Массажер компактный и удобно сидит в руке. Им очень просто пользоваться, вы с легкостью сможете смотреть телевизор и расслабляться после рабочего дня. Данный массажер так же поможет избавиться от целлюлита девушкам на проблемных местах. Цена у массажера очень приятная и так же множество положительных отзывов.

Цена US $20.67

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Отличная находка для тех, кто работает с мелкими деталями. Данную конструкцию можно одеть как очки, по бокам увеличительных стекол расположены лампочки для более удобной работы. Данная конструкция подойдет для любых ювелирных и мелких работ, для мастеров по наращиванию ресниц и ногтей и т.д. В наборе поставляется несколько различных линз.

Цена от US $4.35

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Еще один отличный электромассажер, только этот уже для ваших ног. Данный массажер поможет расслабить ваши ноги после работы, или просто после тяжелого дня. У данного продавца можно выбрать различные массажеры, подходящие именно для вас. Все функции у массажера регулируются, так же есть функция подогрева. У товара более 500 отзывов.

Цена от US $59.80

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Отличный подарок для бармена, или просто для домашнего пользования – набор с шейкером. Данный комплект состоит из самого шейкера, деталей для него, ложки, с помощью которой можно делать шоты, либо просто перемешивать коктейли. И так же в комплекте идет мерная стопка. Все составляющие набора изготовлены из нержавеющей стали. Цена небольшая, но доставка платная.

Цена US $15.93

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Данный светильник отлично подойдет практически для любого аквариума. Светильник стильный и тонкий, у продавца можно выбрать несколько различных форм и два цвета на выбор. Данный светильник крепится на клипсу, поэтому вы можете расположить его на любой части аквариума. У товара более 500 отзывов.

Цена от US $5.93

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Замыкает подборку уличный светильник. У данного светильника встроенная солнечная батарея, от которой он заряжается. У продавца можно выбрать пять различных по мощности и по освещению светильника. Продавцом заявлено, что светильник защищен от короткого замыкания и его время работы до 14 часов при полном заряде.

Цена от US $5.49

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.