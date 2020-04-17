Открывает подборку необычный светильник в форме шестиугольника. Такая лампа включается при обычном прикосновении. У данного продавца вы можете заказать сразу несколько таких светильников и сложить интересный узор на вашей стене. Так же, можно выбрать три различных вида штекеров.

Цена US $6.29

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Отличная вещь для автомобиля – магнитный держатель для телефона. Данный держатель очень просто крепится на горизонтальную решетку кондиционера. На заднюю крышку телефона прикрепляется пластина с липким слоем. Держатель довольно крепкий, не создает помех в приеме звонков. Продавцом заявлено, что данная конструкция сможет выдержать более двух килограмм, поэтому вы вполне сможете прикрепить на держатель и навигатор.

Цена US $2.78

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А это стильная клавиатура, сделанная под ретро. Кнопки у клавиатуры снизу подсвечиваются, создавая классный эффект. Так же на данной клавиатуре не только английская, но и русская раскладки одновременно. У продавца можно выбрать четыре разных клавиатуры на выбор. У товара почти 2000 отзывов.

Цена US $16.32

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Отличная находка для тех, кто выращивает цветы дома. У данной лампы есть пять режимов яркости и два цвета освещения. Но эти два цвета можно включать одновременно. Так же данная лампа оснащена таймером и ее можно регулировать так, как нужно именно вам. У продавца семь различных ламп на выбор. У товара более 1300 отзывов.

Цена от US $4.49

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Близится лето, и уже пора украшать двор. Такая гирлянда отлично подойдет не только для сада, но и, например, для балкона. Небольшие лампочки, как настоящие, прибавят уюта для вашего времяпровождения. У продавца можно выбрать разную длину гирлянд и шесть различных цветовых решений.

Цена от US $7.99

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Такой мини проектор отличный помощник в создании домашнего кинотеатра. В связи с данной ситуацией и карантином мы все сидим дома, но просмотр кино никто не отменял. Проектором можно использовать с USB кабелем или без него. Продавцом заявлено, что световой поток составляет 2800 люменов. Так же проектор поддерживает множество форматов аудио, видео и фото.

Цена от US $58.77

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Последний товар, но не самый худший – беспроводные наушники Xiaomi Redmi Airdots. Продавцом заявлено, что у данных наушников хорошее шумоподавление, и поддерживается голосовое управление. Наушники стильные и аккуратные, а у данного продавца можно выбрать различные цвета кейса для наушников. Ну а более 8000 тысяч отзывов говорят сами за себя.

Цена от US $17.44

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.