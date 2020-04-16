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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини клавиатура, сенсорная зажигалка и многие другие товары

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Сенсорная зажигалка

Открывает подборку стильная электроимпульсная зажигалка. При прикосновении пальца к сенсору на зажигалке, она начинает работать. На корпусе расположен индикатор заряда батареи, таким образом, вы всегда будете знать, когда стоит подзарядить вашу зажигалку. У продавца на выбор есть четыре различных цветовых решения для данной зажигалки. 

Цена US $12.13

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Мини беспроводная клавиатура 

А это отличная мини клавиатура. Она имеет небольшие размеры, поддерживает многие версии Windows, Linux, а так же Android 4.0 и выше. У клавиатуры есть подсветка и тачпад. У продавца можно выбрать русскую или английскую раскладки. Работает клавиатура от батареек типа AAA, которые в комплект не входят.

Цена US $4.79 - 4.99

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Геймпад

Далее в подборке беспроводной Bluetooth джойстик для PS3 и PS4. У данного джойстика есть функция вибрации, он удобно сидит в руке и играть с его помощью очень просто. К джойстику, также, можно подключить микрофон. У данного продавца есть множество цветов такого джойстика на выбор. У товара более 4000 отзывов.

Цена US $14.41 - 23.54

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Сварочная маска

Такая маска отлично подойдет для любых сварочных работ. Маска крепится сзади головы с помощью ремешка, который регулируется, передняя часть маски поднимается до 180 градусов. По отзывам, маска, реагирует на яркий огонь моментально. Встроенная панель в корпусе отлично защищает глаза от вредного воздействия. У товара более 1000 отзывов.

Цена US $17.38 - 19.22

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Бескаркасные дворники

Такие резиновые дворники понравятся любому водителю. Дворники очень легко крепятся и так же легко снимаются, их очень просто мыть. У продавца можно заказать множество разных размеров дворников, которые подойдут именно вам. Цвет в наличии только черный. У товара более 100 отзывов.

Цена US $0.89 - 1.57

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Машина для попкорна

Отличное приобретение для киноманов и для детей – маленькая машинка для попкорна. Машинка имеет небольшие размеры, но может выдавать много попкорна, в зависимости от того, сколько зерен вы в нее поместите. Машинка очень проста в использовании. Цена очень приятная, отзывы положительные. 

Цена US $21.34

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Автоматический фонтанчик для кошек

И замыкает подборку автоматический фонтанчик для кошек. Это отличная вещь, особенно если вы много времени находитесь вне дома. У данного фонтанчика так же есть подсветка, в него помещается до 2,4 л воды. Так же с фонтанчиком поставляется угольный фильтр, который помогает фильтровать воду в фонтанчике, благодаря чему, ваши животные будут пить чистую воду без долгой ее замены. 

Цена US $16.31 - 18.98

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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