Открывают подборку отличные беспроводные наушники. У данных наушников стильный дизайн, довольно хорошее звучание и у продавца можно выбрать два цвета наушников. У товара довольно приятная цена, но доставка платная. С данными наушниками удобно не только гулять, но и заниматься спортом – мешать вам они точно не будут.

Цена US $4.99

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Такой товар точно пригодиться в каждом доме, а особенно если вы делаете ремонт. Такой электронной линейкой можно замерять практически любой предмет: стул, одежду, окружность тарелки. Также данная линейка имеет функцию дальномера. Линейка портативная, ее очень просто заряжать, и, продавцом заявлено, что в режиме ожидания линейка может находиться до 200 дней.

Цена US $14.79

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А это очень практичная и стильная игровая компьютерная мышь. Особенностью данной мыши являются сменные боковые панели. Поэтому мышью можно пользоваться как во время различных компьютерных игр, и так же просто во время работы или обычного времяпровождения за ПК. Также, данная мышь имеет RGB подсветку.

Цена US $23.32

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Как порадовать детей не выходя из дома? Купить мини машину для создания сахарной ваты. Данная модель имеет небольшие размеры, мини машиной очень легко пользоваться. Также, вместе с мини машиной поставляется десять бамбуковых палочек и специальная ложка для сахара. У товара более 300 отзывов, а по всем интересующим вопросам вы всегда можете обратиться к продавцу.

Цена US $20.79 - 21.06

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Далее в подборке яркий настенный светильник. Светильник представляет собой прямоугольник, на котором сверху и снизу расположены четыре LED лампы. У продавца можно выбрать несколько вариантов цвета освещения. Корпус светильника изготовлен из алюминия, и он очень легко крепится на стену. У товара немного отзывов, но большинство из них положительные.

Цена US $16.50 - 18.00

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Отличная находка, если вы любите почитать вечером. Данные фонарики подойдут практически к любым очкам. Они очень легко крепятся – на небольшую клипсу, и их так же легко регулировать для вашего удобства. В комплекте поставляется только два фонарика, без очков. У товара более 1000 отзывов.

Цена US $2.95 за пару

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Замыкает подборку автоматический дозатор для мыла. Объем данного дозатора составляет 400 мл. Наполнять дозатор мылом и пользоваться в дальнейшем – проще простого. Дозатор автоматический, поэтому вам не нужно нажимать кнопки, для того чтобы получить мыло, а необходимо просто поднести руку к носику дозатора. Такой дозатор можно использовать не только дома, но и, например, в своем кафе и ресторане – это очень удобно. Работает дозатор от 4 батареек AAA, которые в комплект не идут.

Цена US $10.70

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.