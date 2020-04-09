Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электронная линейка Xiaomi, игровая компьютерная мышь и многие другие товары
Беспроводные Bluetooth наушники
Открывают подборку отличные беспроводные наушники. У данных наушников стильный дизайн, довольно хорошее звучание и у продавца можно выбрать два цвета наушников. У товара довольно приятная цена, но доставка платная. С данными наушниками удобно не только гулять, но и заниматься спортом – мешать вам они точно не будут.
Цена US $4.99
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Электронная линейка Xiaomi
Такой товар точно пригодиться в каждом доме, а особенно если вы делаете ремонт. Такой электронной линейкой можно замерять практически любой предмет: стул, одежду, окружность тарелки. Также данная линейка имеет функцию дальномера. Линейка портативная, ее очень просто заряжать, и, продавцом заявлено, что в режиме ожидания линейка может находиться до 200 дней.
Цена US $14.79
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Игровая компьютерная мышь
А это очень практичная и стильная игровая компьютерная мышь. Особенностью данной мыши являются сменные боковые панели. Поэтому мышью можно пользоваться как во время различных компьютерных игр, и так же просто во время работы или обычного времяпровождения за ПК. Также, данная мышь имеет RGB подсветку.
Цена US $23.32
Мини машина для сахарной ваты
Как порадовать детей не выходя из дома? Купить мини машину для создания сахарной ваты. Данная модель имеет небольшие размеры, мини машиной очень легко пользоваться. Также, вместе с мини машиной поставляется десять бамбуковых палочек и специальная ложка для сахара. У товара более 300 отзывов, а по всем интересующим вопросам вы всегда можете обратиться к продавцу.
Цена US $20.79 - 21.06
Настенный светильник
Далее в подборке яркий настенный светильник. Светильник представляет собой прямоугольник, на котором сверху и снизу расположены четыре LED лампы. У продавца можно выбрать несколько вариантов цвета освещения. Корпус светильника изготовлен из алюминия, и он очень легко крепится на стену. У товара немного отзывов, но большинство из них положительные.
Цена US $16.50 - 18.00
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Фонарики для очков
Отличная находка, если вы любите почитать вечером. Данные фонарики подойдут практически к любым очкам. Они очень легко крепятся – на небольшую клипсу, и их так же легко регулировать для вашего удобства. В комплекте поставляется только два фонарика, без очков. У товара более 1000 отзывов.
Цена US $2.95 за пару
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Дозатор для жидкого мыла
Замыкает подборку автоматический дозатор для мыла. Объем данного дозатора составляет 400 мл. Наполнять дозатор мылом и пользоваться в дальнейшем – проще простого. Дозатор автоматический, поэтому вам не нужно нажимать кнопки, для того чтобы получить мыло, а необходимо просто поднести руку к носику дозатора. Такой дозатор можно использовать не только дома, но и, например, в своем кафе и ресторане – это очень удобно. Работает дозатор от 4 батареек AAA, которые в комплект не идут.
Цена US $10.70
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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас
Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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