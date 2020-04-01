Открывает подборку полюбившаяся всем беспламенная зажигалка. Зажигалка заряжается от USB, на корпусе расположен индикатор, который покажет, сколько заряда осталось. Так же на зажигалке есть сенсорный датчик, что делает пользование еще легче. Стильный дизайн и компактный размер. У товара более 500 отзывов и приятная цена.

Цена US $7.77

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Отличная находка для любого велосипедиста – портативный насос. У насоса стильный дизайн и компактный размер, что позволяет его взять с собой куда угодно. У продавца можно выбрать четыре различных насоса, тот, который подойдет именно вам. Насос изготовлен из алюминиевого сплава, весит очень мало. У товара множество положительных отзывов.

Цена от US $7.79

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Далее в подборке отличные беспроводные наушники. Есть встроенный микрофон, и они отлично сидят. Наушники так же можно подключить к ПК или смартфону с помощью кабеля. Есть разъем для мини SD карты для прослушивания музыки или аудиокниг без вспомогательных гаджетов. У товара множество продаж и более 4000 отзывов.

Цена от US $14.16

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Штатив – это отличный помощник для съемки фото или видео. Данный штатив в сложенном положении 35 сантиметров, но его можно поднять и разложить, и он будет достигать до 100 сантиметров. Штатив отсылают в чехле, дополнительно к штативу поставляется крепление для мобильного телефона. У штатива хорошая стабилизация и плавное управление с помощью специальной ручки. Таким образом, ваше видео не будет дрожать и дергаться. У товара более 3000 отзывов.

Цена от US $8.14

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А это отличная игровая консоль, почти ретро. Заявлено, что в данной консоли встроено 10000 игр, так же можно смотреть фото и видео, слушать музыку. Очень компактная, удобное расположение кнопок, встроенная память у данной консоли 8 Гб. Вместе с игровой консолью так же поставляется кабель, наушники и руководство пользователя. У товара более 900 отзывов.

Цена от US $31.92

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Сейчас на Aliexpress очень много самых разнообразных колонок. Одна из них – водонепроницаемая Bluetooth колонка. Колонка имеет круглую форму, светодиодную подсветку и присоску, с помощью которой вы сможете прикрепить колонку даже в душе. В отзывах пишут, что звук очень качественный и колонка очень быстро заряжается. Так же в колонке встроенное FM-радио.

Цена US $29.89

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Замыкает подборку мини PowerBank. Продавцом заявлено, что электроемкость данного PowerBank 20000 мАч. Зарядное устройство имеет совсем небольшой размер – до 10 сантиметров. На выбор у продавца есть два цвета данной зарядки. На корпусе зарядного устройства есть индикатор, который покажет, насколько PowerBank заряжен. У товара много положительных отзывов.

Цена US $11.70 - 12.21

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.