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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автоматический штопор, зубная щетка Xiaomi и другие товары

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Bluetooth колонка

Открывает подборку стильная беспроводная колонка. У колонки есть встроенное радио, так же она может воспроизводить музыку с карты памяти, флешки, или с вашего смартфона через Bluetooth. Так же на колонке расположены часы, а светодиодная подсветка делает колонку еще более стильной. У колонки компактный размер, очень простое управление и более 1000 отзывов. 

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Цена от US $17.85

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Автоматический штопор

Отличная находка для вас и стильный подарок для друзей – автоматический штопор. Таким штопором очень просто пользоваться, не нужно прикладывать особых усилий, чтобы открыть бутылку вина. У данного продавца вы можете приобрести штопор в двух цветовых решениях. Работает штопор от батареек типа АА, но в комплекте со штопором не поставляются. У товара более 500 отзывов.

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Цена от US $10.09

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Профессиональный утюжок для волос

Такой утюжок станет отличным подарком для вашей девушки, или для парикмахера. Утюжок имеет широкие пластины для выравнивания волос, что позволит качественнее и быстрее справиться с непослушными волосами. На утюжке есть небольшой дисплей, с помощью которого вы сможете настраивать и регулировать температуру нагрева сами. Так же на утюжке есть кнопка блокировки. У товара более 600 отзывов.

Цена US $14.99

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Зубная щетка Xiaomi

Далее в подборке электрическая зубная щетка от Xiaomi. Данная щетка беспроводная, очень компактная, удобно сидит в руке. В комплекте поставляются две заменимые щетки в специальном контейнере, что очень удобно для путешествий. Также, щетка водонепроницаема, поэтому можно не беспокоится, что вы взяли ее мокрыми руками. Заряжается посредствам USB.

Цена US $21.57

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Беспроводное зарядное устройство

Такое зарядное устройство отлично послужит еще и подставкой. Заряжать телефон с помощью такой зарядки – проще простого. Вам нужно дождаться зеленого индикатора и просто положить телефон на подставку. Телефон можно размещать как вертикально, так и горизонтально. С такой зарядкой вы сможете одновременно заряжать телефон, и, например, смотреть любимый фильм. (Данная модель предназначена для телефонов Doogee, но на странице у продавца вы сможете подобрать такое же зарядное устройство, только для своего телефона.)

Цена от US $3.69

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Мужские наручные часы

А такие часы станут отличным приобретением или подарком для любого мужчины. Стильные мужские часы на кожаном ремешке будут в моде всегда. У данных часов есть как минутный, так и секундный циферблаты, и маленький циферблат на 24 часа. У данного продавца вы можете выбрать пять различных цветовых решений для часов. У товара более 9999 отзывов.

Цена US $16.79

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Настенный светильник

Замыкает подборку стильный светильник. Он имеет форму прямоугольника, а светодиоды находятся вверху и внизу светильника. Размер светильника небольшой, корпус алюминиевый. Кстати, такой светильник будет очень круто смотреться снаружи, возле двери вашего дома. На выбор у продавца два различный корпуса, и, так же, различные цвета освещения.

Цена от US $14.28

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