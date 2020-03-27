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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вакууматор, точилка для ножей и распродажа

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Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

USB Hub

Открывает подборку очень стильный USB Hub. У продавца вы можете выбрать несколько конфигураций. В каждом есть шесть портов для USB, а в некоторых дополнительно порты для стандартных и микро SD карт, или порты для Tupe-C. Так же USB Hub имеет приятную подсветку во время работы. У товара много положительных отзывов и приятная цена.

Цена сейчас от US $7.91

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Насадка на кран

Далее в подборке удобная насадка на кран. Производителем заявлено, что насадка экономит воду. У насадки есть три различных потока подачи воды. Благодаря ей, очень удобно мыть посуду. У товара довольно низкая цена и много положительных отзывов, цвет на выбор только белый.

Цена сейчас US $2.31

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Увлажнитель воздуха от Xiaomi

А это отличный увлажнитель воздуха от Xiaomi. Данный увлажнитель так же можно использовать как небольшой вентилятор, или ночник. Увлажнитель небольшого размера, объем воды в нем для распыления всего лишь 60 мл. Заряжается с помощью USB, время работы в режиме увлажнителя ориентировочно три часа. Такой увлажнитель 3-в-1 отлично подойдет для вашего рабочего стола.

Цена US $25.80

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Зарядное устройство

Далее бюджетное зарядное устройство для авто. Подключается данная зарядка через прикуриватель. И благодаря двум портам вы можете одновременно заряжать сразу два гаджета. Устройство компактное и стильное, имеет подсветку. Цена очень низкая, и, кстати, данный товар так же участвует в распродаже. У продавца четыре цветовых решения на выбор.

Цена сейчас US $3.89

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Беспроводная компьютерная мышь

Очень часто кисть устает от компьютерной мыши после проведенного времени за ПК. Данная мышь имеет очень интересный дизайн и приятно сидит в руке. Внешний материал мыши мягкий и приятный, поэтому ею очень приятно пользоваться. Работает данная мышь от батареек, но в комплекте они не идут. У товара более 900 отзывов.

Цена сейчас US $7.99

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Цифровой пульсометр

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Если вы не носите различные фитнес браслеты, то такой пульсометр вам точно понравится. Особенно удобно измерять пульс после физических нагрузок. Кроме пульса, данный девайс так же показывает уровень кислорода в вашей крови. Пользоваться им достаточно просто, нужно просто приоткрыть пульсометр и вставить в него палец, и вы увидите ваши показатели на дисплее.

Цена сейчас US $14.48 - 16.20

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Беспроводное зарядное устройство

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Замыкает подборку беспроводное зарядное устройство. У зарядки минималистичный стиль – ничего лишнего, есть только в черном цвете. По внешнему кругу самой зарядки есть светодиодная подсветка. Все что нужно – просто положить ваш телефон на данное зарядное устройство, и оно сразу станет заряжаться. У товара много положительных отзывов.

Цена US $19.99

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Не забывайте, что с сегодняшнего дня, с 27.03.2020 на Aliexpress стартовала распродажа, не упустите свой шанс. Кстати, новые пользователи могут получить купоны при регистрации.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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