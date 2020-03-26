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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вакууматор, точилка для ножей и другие товары

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Вакуумный автомобильный пылесос 

Открывает подборку отличная находка для любого автомобилиста – пылесос для авто. Стильный дизайн и компактный размер делает пылесос еще популярнее. В комплекте с пылесосом поставляется все необходимые шнуры и дополнительные насадки, что поможет вам почистить ваш автомобиль еще лучше. Пылесос предназначен как для сухой, так и для влажной уборки. 

Цена от US $4.67

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Точилка для ножей 

Даже если вы не повар в ресторане, такая точилка будет отличным приобретением для любой кухни. Точилка имеет компактный размер и удобную рукоятку. Вам не нужно будет покупать несколько точильных камней, чтобы качественно заточить ваш нож, т.к. данная точилка трехфазная, и очень быстро позволит вам наточить нож. У товара очень большое количество отзывов, большинство из них – положительные.

Цена от US $6.94

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Тепловая основа от Xiaomi

Еще одна находка от Xiaomi – тепловая основа. Теперь вы можете работать или играть за ПК, а ваш чай или кофе всегда будут теплыми. Заряжается данная основа методом USB. Так же на данной подогреваемой основе можно греть молоко или смесь для ребенка. Основа имеет три различных уровня нагрева, а пользоваться ею проще простого. У товара более 100 отзывов.

Цена US $11.35

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Power Bank

Сейчас ни один человек не представляет своей жизни без гаджетов и портативных зарядных устройств. Электроемкость у данного Power Bank 20000 мАч, как заявлено у продавца. Имеет несколько разъемов для зарядки различных гаджетов. Простой, стильный и по приятной цене Power Bank. Кстати, на распродаже, которая начнется 27.03.20, он будет еще дешевле. Не забудь добавить товар в корзину, чтоб не потерять, а еще за это раздают монеты, которые потом можно обменять на товары или купоны.

Цена US $16.99

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Футболка с подсветкой

Такая футболка отлично поможет выделиться вам на любой вечеринке. Светодиодная панель не вшита в футболку, ее нужно будет самостоятельно закрепить. На выбор у продавца множество различных размеров и всего четыре различных дизайна. Кстати, светодиодная панель реагирует на звук, поэтому при разговоре или громкой музыке вы отчетливо будете видеть колебания цветов.

Цена от US $8.22

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Вакууматор

Отличная и нужная вещь на кухне – это вакууматор. Летом вы сможете завакуумировать и заморозить фрукты и зелень на зиму, а покупая мясо и вакуумируя его, оно сохранится дольше. Данный вакууматор имеет компактные размеры, очень прост в использовании, а в комплекте с ним поставляется десять вакуумных пакетов. У продавца их так же можно заказать отдельно, либо же можете приобрести в любом большом супермаркете вашего города.

Цена US $14.39

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Настольные колонки

Замыкают подборку небольшие и симпатичные настольные колонки. Колонки проводные, имеют круглую форму, у продавца на выбор есть четыре различных цветовых решения. Подключить их можно не только к ПК, но и так же к планшету, или телефону. Звучание не сильно мощное, но для своей цены – это отличные колонки для дома или офиса.

Цена US $11.65

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Не забывайте, что с 27.03.2020 на Aliexpress стартует распродажа, не упустите свой шанс. Кстати, новые пользователи могут получить купоны при регистрации.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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