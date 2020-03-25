Открывает подборку отличный штопор от Xiaomi. Штопор электрический, заряжается от USB и имеет очень стильный и современный дизайн. Штопор очень прост в использовании, имеет небольшой размер, и, так же, у продавца указано, что внешний диаметр бутылки, которую вы хотите открыть, не должен превышать 31мм. Такой штопор отлично подойдет на подарок.

Цена от US $21.04

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Отличным дополнением дизайна вашей ванной комнаты будет такой черный кран. По отзывам покупателей, кран полностью соответствует картинке и описанию, сделан качественно. Кран поворачивается на 360 градусов, как заявлено у продавца, выглядит очень стильно, и регулировать поток горячей и холодной воды, конечно же, тоже можно. У продавца можно выбрать нужный размер именно для вашего дома.

Цена от US $33.26

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Далее в подборке отличная зарядка в авто по очень низкой цене. Данная зарядка имеет компактные размеры и четыре разъема USB, что позволит вам зарядить сразу четыре гаджета. Зарядное устройство нужно просто присоединить к вашему прикуривателю – и сразу можно пользоваться. У товара много хороших отзывов.

Цена сейчас US $3.08

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А это фонарь для кемпинга с солнечной батареей. Фонарь имеет стильный ретро дизайн и небольшие размеры. Внутри фонаря расположены 16 светодиодов, которые будут светить только после зарядки от солнечной батареи. Батареек и другого способа зарядки, к сожалению, у фонаря нет. Отзывов у данного фонаря немного, но все положительные.

Цена US $9.99

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Такие лампочки отлично подойдут для дизайна кафе, ресторана, или просто для вашего дома. У продавца можно выбрать лампочки разной формы. Цена за одну лампочку очень приятная, доставка бесплатная, поэтому лучше заказывать сразу несколько. У товара более 7000 отзывов.

Цена US $0.97

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Сейчас магнитным зарядным кабелем, наверное, пользуются уже все. И все-таки, вот еще один недорогой магнитный кабель. У данного продавца вы можете выбрать две различные длины кабеля, а так же тип кабеля, например для iPhone, или просто для Type C. У товара довольно приятная цена, и много хороших отзывов.

Цена от US $1.25

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И замыкает подборку 3D ручка. У продавца можно выбрать много различных комплектаций. Ручка очень проста в использовании, отлично подойдет для игры с детьми. Но для начала лучше потренироваться самим, прежде чем давать такую вещь детям. Инструкция по использованию идет в комплекте с ручкой, не имея значения какой именно комплект вы будете приобретать.

Цена от US $13.12

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Не забывайте, что с 27.03.2020 на Aliexpress стартует распродажа, не упустите свой шанс. Кстати, новые пользователи могут получить купоны при регистрации.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.