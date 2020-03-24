Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ручная пила, портативная газовая плита и другие товары для туризма и отдыха

для раздела Блоги
+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Портативный фонарь

Открывает подборку отличный портативный фонарь. У фонаря есть пять различных режимов освещения, а так же отдельно красный свет. Заряжается от USB или от аккумулятора, но зарядки хватает надолго. Имеет морозостойкий корпус. Так же у фонаря на дне есть магнит, поэтому его можно прикрепить к любой железной поверхности. 

Цена US $10.62

реклама

Перейти в магазин

Мягкое ведро для воды

Компактное складное ведро отлично поможет вам переносить воду. Так же в нем можно помыть руки, или умыться. У продавца есть три цвета на выбор. Такое ведро компактное, и точно не займет много места в вашем рюкзаке или сумке. Цена у товара небольшая, отзывов немного, но практически все положительные.

Цена US $4.49 - 5.07

Перейти в магазин 

Посуда для похода 

реклама

Отлично выручит в походе этот небольшой набор посуды. Состоит набор из чайника, кастрюли и сковороды. Но, нужно учесть, что размеры посуды маленькие. Так же у продавца можно выбрать немного другой набор, его спецификацию можно посмотреть на странице у продавца. Посуда изготовлена из качественного крепкого материала. Цена невысокая, так же у товара более 500 отзывов.

Цена от US $9.34

Перейти в магазин 

Ручная пила 

Эта маленькая ручная цепная пила так же не займет в вашем рюкзаке много места. Пила полностью состоит из стали. Если вам нужно будет распилить довольное большое дерево или бревно, рекомендуют воспользоваться перчатками. Товар качественный и полезный, имеет много положительных отзывов.

Цена всего лишь US $1.01

Перейти в магазин 

Водонепроницаемая зажигалка 

Такая зажигалка понадобится любому, кто отправился в поход. Зажигалка компактного размера, изготовлена из нержавеющей стали. В отзывах покупатели рекомендуют сразу залить в зажигалку бензина для ее дальнейшей качественной работы. Цена очень низкая, доставка бесплатная. Такая зажигалка отлично подойдет и на подарок.

Цена US $0.69

Перейти в магазин 

Газовая плита для кемпинга 

Отличное приобретение для тех, кто ходит в походы надолго. Портативная газовая плита имеет небольшие размеры, компактно складывается в коробку, легко поместится даже в небольшую сумку или рюкзак. Потребление газа 50-100 Гц/ч. Газовый баллон в комплекте не идет, но вы сможете приобрести его с легкостью сами. Товар имеет более 2000 отзывов и приятную цену.

реклама



Цена от US $11.59

Перейти в магазин 

Налобный фонарь 

Налобный фонарь отлично поможет вам при передвижении в ночное время. Фонарь имеет три различных режима освещения, легко крепится на голову, ремешки качественные. Сам фонарик можно отрегулировать на 90 градусов. У продавца вы сможете выбрать либо просто один фонарь, либо же вместе с дополнительной комплектацией.

реклама

Цена от US $3.99

Перейти в магазин

Универсальная вилка-ложка

Замыкает подборку универсальная вилка-ложка. Немаловажное дополнение для вашего набора посуды. С одной стороны находятся зубчики вилки, с дрогой стороны расположена ложка. Также, возле зубчиков вилки есть горизонтальное отверстие, которое служит открывалкой. Изготовлена такая вилка-ложка из нержавеющей стали, и ею можно даже открыть банку. Цена отличная, много хороших отзывов.

реклама

Цена US $1.13 - 1.70

Перейти в магазин 

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Делая покупки на Aliexpress и в других интернет магазинах, не забывай пользоваться кешбэком. Регистрируйся на LetyShops и возвращай часть денег обратно. (Внимание! Кешбэк с Aliexpress доступен не для всех стран на данный момент).

Подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

реклама

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс подборка алиэкспресс распродажа подборка aliexpress aliexpress 2020 подборка товаров с aliexpress aliexpress для мужика подборка с aliexpress aliexpress распродажа подборка интересных товаров из китая товары aliexpress на русском товары из китая на кторые стоит обратить внимание подборка с алиэкспресс подборки с aliexpress товары из китая товары для мужчин товары для мужчин с алиэкспресс aliexpress2020 товары с сайта aliexpress aliexpress 11.11 распродажа товары о которых вы могли не знать aliexpress 11.11 алиэкспресс 11.11 товары алиэеспресс товары из китая китай товары на лето с aliexpress товары для туризма с aliexpress aliexprecc зажигалка товары на лето товары для похода с aliexpress товары для выживания товары для кемпинга товары для похода товары для похода с алиэкспресс товары для туризма газовая горелка товары для туризма с алиэкспресс пила
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
62
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
39
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
47

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
11 марта 2020 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft удвоила производительность видеокарты GeForce RTX 2080 Ti при помощи DirectX 12 Ultimate
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
84
Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц
11
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
28
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
47
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
14
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
49
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
30
Количество пользователей EMUI 10 перевалило за 100 миллионов
4
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
59
В Германии Radeon RX 5700 XT приблизился по популярности к GeForce RTX 2070
34
AMD Ryzen 9 3900X на частоте 5613 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
3
NVIDIA GeForce RTX и AMD Renoir: скоро вместе!
4
Вышло масштабное обновление DLSS 2.0 от NVIDIA - улучшенное быстродействие, внедрение поддержки UE 4, более продвинутый AI
11
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
28
«Гвинт» добрался до устройств под управлением Android
2
AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX Navi 2X осенью
51
Критики в восторге от Half-Life Alyx
18
Архитектура RDNA2 для Xbox Series X и PS5 отличается от RDNA2 для следующего поколения Radeon
11
Процессоры AMD Ryzen монополизировали продажи в немецкой Mindfactory

Популярные статьи

Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
76
Давайте разберёмся, какие у Linux преимущества перед Windows
317
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Тестирование влияния частоты оперативной памяти на производительность в Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - эталонная оптимизация
85
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
62
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
8

Сейчас обсуждают

Алексей Круговой
20:40
Всё гораздо хуже. Первый Ждалкер запилилии всего за 5 лет.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
Марат Хафизов
20:39
Верим надеемся ждем.
До конца апреля NVIDIA представит новые продукты
Alexanbar
20:39
Изучить язык недостаточно Главное ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
Ресурсы для изучения программирования онлайн
Alex TOPMAN
20:37
Ну, так это элита TN. У самого давно уже PG278Q + 3д очки. До сих пор не на что лучше поменять.
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
warmuza
20:36
Аналогия в корне неверна. Спидранер перед забегом на 1,5 часа сперва проводит в игре много десятков.
Спидраннеры уже «пробежали» DOOM Eternal за полтора часа
Varg
20:35
И правда, и нет. * Хороших ТН не бывает. * Плохие IPS бывают и таковых большинство. * Яркость не зависит от типа матрицы. Только контрастность. * VA - ни фига не промежуточное решение. В 100% топ...
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
Saint_Diver
20:35
Осетра урежьте
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
warmuza
20:35
А зачем исправлять? Кому это не надо - он и не будет таким заниматься. А тут дополнительный интерес к игре.
Спидраннеры уже «пробежали» DOOM Eternal за полтора часа
nonses84
20:34
Десятая новость про скриншот, сайт просто мего радует, то темы миуи то скриншоты, уг статейки
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
corsi
20:34
Мне вот что интересно, при сравнении топов - обычно все заканчивается Ti, там 1080 Ti, 2080 Ti. Но при этом, есть же еще Titan - тот же старичок Titan Xp или самый последний Titan RTX - понятно, что о...
NVIDIA призналась, что когда-нибудь перейдёт с 12-нм техпроцесса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем