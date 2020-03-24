Открывает подборку отличный портативный фонарь. У фонаря есть пять различных режимов освещения, а так же отдельно красный свет. Заряжается от USB или от аккумулятора, но зарядки хватает надолго. Имеет морозостойкий корпус. Так же у фонаря на дне есть магнит, поэтому его можно прикрепить к любой железной поверхности.

Цена US $10.62

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Компактное складное ведро отлично поможет вам переносить воду. Так же в нем можно помыть руки, или умыться. У продавца есть три цвета на выбор. Такое ведро компактное, и точно не займет много места в вашем рюкзаке или сумке. Цена у товара небольшая, отзывов немного, но практически все положительные.

Цена US $4.49 - 5.07

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Отлично выручит в походе этот небольшой набор посуды. Состоит набор из чайника, кастрюли и сковороды. Но, нужно учесть, что размеры посуды маленькие. Так же у продавца можно выбрать немного другой набор, его спецификацию можно посмотреть на странице у продавца. Посуда изготовлена из качественного крепкого материала. Цена невысокая, так же у товара более 500 отзывов.

Цена от US $9.34

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Эта маленькая ручная цепная пила так же не займет в вашем рюкзаке много места. Пила полностью состоит из стали. Если вам нужно будет распилить довольное большое дерево или бревно, рекомендуют воспользоваться перчатками. Товар качественный и полезный, имеет много положительных отзывов.

Цена всего лишь US $1.01

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Такая зажигалка понадобится любому, кто отправился в поход. Зажигалка компактного размера, изготовлена из нержавеющей стали. В отзывах покупатели рекомендуют сразу залить в зажигалку бензина для ее дальнейшей качественной работы. Цена очень низкая, доставка бесплатная. Такая зажигалка отлично подойдет и на подарок.

Цена US $0.69

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Отличное приобретение для тех, кто ходит в походы надолго. Портативная газовая плита имеет небольшие размеры, компактно складывается в коробку, легко поместится даже в небольшую сумку или рюкзак. Потребление газа 50-100 Гц/ч. Газовый баллон в комплекте не идет, но вы сможете приобрести его с легкостью сами. Товар имеет более 2000 отзывов и приятную цену.

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Цена от US $11.59

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Налобный фонарь отлично поможет вам при передвижении в ночное время. Фонарь имеет три различных режима освещения, легко крепится на голову, ремешки качественные. Сам фонарик можно отрегулировать на 90 градусов. У продавца вы сможете выбрать либо просто один фонарь, либо же вместе с дополнительной комплектацией.

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Цена от US $3.99

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Замыкает подборку универсальная вилка-ложка. Немаловажное дополнение для вашего набора посуды. С одной стороны находятся зубчики вилки, с дрогой стороны расположена ложка. Также, возле зубчиков вилки есть горизонтальное отверстие, которое служит открывалкой. Изготовлена такая вилка-ложка из нержавеющей стали, и ею можно даже открыть банку. Цена отличная, много хороших отзывов.

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Цена US $1.13 - 1.70

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.