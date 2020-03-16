Открывает подборку стильный освежитель воздуха для авто. Освежитель очень легко крепится внутри автомобиля, имеет компактные размеры и несколько цветов на выбор. В наборе идет только одна ароматизированная пластина, но вы так же можете заказать их отдельно. У товара довольно приятная цена и хорошие отзывы.

Цена US $4.71

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Электрический массажер отличная вещь для любого человека. Вне зависимости от возраста и работы, всем нужно расслабляться. Данный массажер имеет удобный и стильный дизайн – его очень удобно держать в руке. В наборе с данным массажером идет несколько насадок для различных видов массажа. Массажер очень прост в эксплуатации, есть несколько различных режимов воздействия. У продавца можно выбрать цвет массажера и тип штекера.

Цена от US $27.85

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Такая станция отличный помощник для исполнения мелких ремонтных работ паяльником и не только. У продавца можно выбрать несколько конфигураций данной конструкции. В станции встроена лупа, подсветка, есть зажимы, дополнительный пинцет идет в подарок, так же есть отделения для мелких деталей. Товар качественный и имеет много положительных отзывов.

Цена от US $7.27

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Перьевая ручка станет отличным подарком для ценителей стильных вещей. У данного продавца можно выбрать две ручки – черную и серебро. Внутри ручки находится отдел с чернилами, которые легко заменить. Цена у ручки завышена, но, обычно, ее и не покупают для повседневного использования, например, в офисе. У товара много положительных отзывов.

Цена US $15.26

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Такие светодиодные ленты становятся все популярнее. Лента станет отличным украшением для вашего дома. Можно крепить куда угодно: под стол, на лестницу, за телевизором, подсветить какую-то мебель и т.д. На выбор у продавца можно приобрести ленты с разной длиной, и с разным способом зарядки. Цветов на выбор только два.

Цена от US $3.45

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Близится лето, и такое приспособление точно порадует вас и ваших детей. Мороженицу очень легко собрать самому, а использовать еще проще. Вы просто погружаете замороженные фрукты в отдел наверху, и прижимом, как в соковыжималке, на выходе получаете отличное и натуральное мороженое. Так же мороженицу можно использовать и для овощей. У товара много хороших отзывов.

Цена от US $13.49

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Замыкает подборку швабра. В комплекте так же идет ведро. Шваброй очень просто пользоваться, т.к. на самом ведре стоит насадка, через которую вы опускаете и поднимаете швабру, и таким образом, ее не нужно выживать руками несколько раз. Насадка для швабры выполнена из качественных материалов, ну а больше 2000 отзывов говорят сами за себя. У данного продавца, кстати, можете выбрать, сколько насадок для швабры у вас будет в наборе.

Цена от US $23.32

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