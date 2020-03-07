Открывают подборку отличные Bluetooth наушники. Очень легкие, компактные, имеют стильный и современный дизайн. Легким нажатием пальца на наушник вы можете переключить песню, остановить музыку, или ответить на звонок. Очень легко подключаются к вашему смартфону, так же, заявлено, что время работы без подзарядки в активном режиме до 12 часов. У товара много положительных отзывов.

Цена US $14.18

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Такая светодиодная подсветка отлично дополнит дизайн вашего дома. Очень просто крепится, имеет 16 различных цветов освещения и 11 режимов яркости. Управлять освещением еще проще – есть голосовой контроль, управление через смартфон, легко управляется через Google Home, или же в комплекте поставляется пульт для управления. Цена очень приятная, доставка платная.

Цена US $12.74 (без доставки)

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Отличный коврик для мыши для тех, кто проводит много времени за ПК. Размер коврика небольшой, и на нем расположена небольшая мягкая подушка, таким образом, ваша рука будет менее напряжена. Материал очень мягкий и приятный, поэтому не доставит какого-либо дискомфорта. На выбор у продавца две формы коврика и несколько разных цветов. Цена очень низкая.



Цена US $0.93 - 1.65

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Электробритва – это отличная вещь для мужчины. Бритву можно подключить к любому устройству с разъемом USB. Ее легко мыть, и в наборе к бритве, так же, идет три дополнительные насадки. Бритва имеет стильный дизайн, и отлично подойдет на подарок любому мужчине. У товара более 200 отзывов, у продавца можно выбрать разные комплектации. Цена очень приятная.

Цена от US $13.50

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Далее в подборке стильный термос. У продавца можно выбрать несколько дизайнов термоса. Объем термоса 500 мл, легко закрывается, чтоб у вас ничего не пролилось. Можно так же прикрепить термос на велосипед, например, благодаря его форме. Очень долго держит температуру напитков. Так же, в самом термосе вы можете сразу заварить себе чай, благодаря специальной нише в нем.

Цена от US $22.00

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Самая популярная колонка, которую любит вся молодежь. Колонка имеет светодиодную подсветку, которая меняется, в зависимости от звучания музыки. У продавца можно выбрать разные цвета колонки, подключается она, кстати, через Bluetooth. У товара более 1500 отзывов, и цена очень приятная.

Цена от US $10.56

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Замыкают подборку качественные перчатки для велосипедистов. На ладонях перчатки имеют вставки, для удобства управлять велосипедом. В перчатках можно свободно пользоваться любым сенсорным телефоном, благодаря вставкам на мочках пальцев. На внешней стороне перчаток есть светоотражающие вставки, перчатки влагоустойчивые, ну и, конечно же, стильные. У продавца можно выбрать разные цвета и разные размеры перчаток.

Цена от US $5.39

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.