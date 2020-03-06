Открывает подборку необычная и качественная колонка. Внутри колонки, при воспроизведении музыки или фильмов, меняется освещение, его интенсивность, и меняются цвета. Дистанция работы колонки от подключенного устройства составляет десять метров. Колонкой очень просто пользоваться, рабочее время без подзарядки достигает восьми часов.

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Цена US $11.78

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Данный коврик имеет по краям RGB подсветку. На выбор у продавца есть множество размеров коврика, и так же три различных цветовых решения. Можно заказать стандартный коврик для мыши, а можно выбрать самый большой, на который так же сможет разместиться клавиатура, и ничего не будет скользить. Цены приятные, и у товара более 2000 отзывов.

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Цена от US $7.78

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Точильный камень – незаменимая вещь для любой кухни. Но для более качественной заточки ножей, рекомендуется использовать камень вместе с еще какой-либо точилкой. У продавца можно выбрать один камень разной зернистости, либо целый набор. Быстрая доставка, качественный продукт, более 1000 отзывов.

Цена от US $1.43

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Незаменимый адаптер для любого пользователя ПК. USB Хаб имеет множество портов: для SD карты и микро SD, два порта USB 3.0, HDMI, AUX, PD и RJ45. Но это самый покупаемый адаптер, так же, вы можете выбрать у продавца различные вариации размещения и количества портов. Цена очень приятная, и у товара много положительных отзывов.

Цена от US $13.79

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Все когда-то играли в портативную игру, например в Тетрис. На Aliexpress можно найти несколько аналогичных портативных игр. В одной такой игрушке, как заявлено, до 168 встроенных игр. Так же вместе с игрой поставляется ТВ кабель, таким образом, вы сможете следить за своей игрой на вашем телевизоре. У продавца можно выбрать несколько цветов корпуса. Такая игра может быть отличным подарком не только для ребенка, но и для взрослого.

Цена от US $8.56

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Отличная термокружка с супер героями понравится всем. На выбор есть и Железный человек, Халк, или Капитан Америка. Термос изготовлен из нержавеющей стали, объем 500 мл. Заявлено, что термос может сохранять температуру от шести до двенадцати часов, но, думаю, по факту, до двенадцати часов не продержится. У товара много положительных отзывов, а у продавца большой выбор цветов, форм и дизайна.

Цена от US $14.27

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Замыкает подборку маленький флеш-накопитель. У продавца на выбор есть три цвета флешки, а емкость от 4 ГБ до 128 ГБ. Соответственно, от выбранной вами емкости меняется и цена. Флешка очень компактная, ее удобно положить куда угодно, а во время работы за ПК она будет совсем незаметна. У товара более 1500 отзывов.

Цена от US $2.49

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Делая покупки на Aliexpress и в других интернет магазинах, не забывай пользоваться кешбэком. Регистрируйся на LetyShops и возвращай часть денег обратно. (Внимание! Кешбэк с Aliexpress доступен не для всех стран на данный момент).

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.