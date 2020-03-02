Открывают подборку светодиодные светильники. Светильник имеет небольшой размер, а благодаря фигурным вырезам на корпусе освещение приобретает интересные рисунки. На выбор у продавца есть различные цвета. При выборе RGB варианта в комплекте так же идет пульт для управления цветами и режимами освещения. Товар имеет немного отзывов, но большинство положительные.

Цена от US $11.55

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Такая футболка будет отличным приобретением для любого парня, или девушки. Футболка покрыта специальным веществом, отталкивающим воду и грязь. Теперь можно не беспокоиться о пролитом напитке или соусе на футболке. Цена на футболки приемлемая, на выбор есть четыре разных цвета футболок, размерная сетка от S до 5XL. У товара более 1000 отзывов.

Цена US $1.98 - 9.00

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Отличный держатель для туалетной бумаги впишется в любой дизайн ванной или туалетной комнаты. Внутри держателя можно расположить так же средства личной гигиены, салфетки, или любые мелкие вещи которые могут вам понадобиться. Верх держателя рифленый, поэтому можно ставить туда даже телефон – он точно не сползет и не упадет. Держатель очень просто крепится к стене, на выбор у продавца много разных моделей и размеров держателя.

Цена от US $8.73

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Если вы устали от стандартных чашек с принтами, то такая чашка вам точно понравится. Чашка имеет треугольные поверхности, что добавляет ей изящности. Объем чашки около 400 мл, отлично подойдет для утреннего кофе. У продавца можно выбрать пять различных цветов чашек. Товар имеет довольно низкую цену и много положительных отзывов.

Цена US $0.86 - 2.51

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Т.к. весна уже наступила, то и не за горами нашествие разных вредных и назойливых насекомых. Такая бесшумная ловушка станет отличным решением от вредителей. Заряжается ловушка от USB, безопасна для людей и домашних животных. Освещение в ловушке привлекает насекомых – и потом она делает свое дело. Ловушку очень легко чистить.

Цена US $14.26

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Отличным подарком или дополнением вашей коллекции станет черная колода карт. Кто любит что-то более заметное, есть на выбор золотая и серебряная колоды. Карты сделаны из пластика, поэтому порвать их вряд ли получится. Так же карты не мокнут и не гнутся. У товара много положительных отзывов.

Цена US $4.70

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Замыкают подборку качественные наушники. Они имеют стильный дизайн, удобно сидят на голове, так же есть микрофон. Вместе с наушниками поставляются несколько различных кабелей, с помощью которых можно подключиться как к ПК так и почти к любой игровой приставке. Наушники, как и микрофон, регулируются для большего комфорта.

Цена US $28.00

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