Открывают нашу подборку наушники от SANLEPUS. Наушники довольно большие, удобно сидят и имеют подсветку. По отзывам, данные наушники очень хорошие, имеют сильные басы и отличную чистоту звучания. В наушниках есть разъем для карты памяти, в комплекте с наушниками не поставляется. Подключается к любому смартфону посредством Bluetooth, заявленное расстояние работы до 10 метров от смартфона.

Цена US $22.39

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Такое бюджетное и симпатичное украшение будет отличным презентом, как для парня, так и для девушки. Сочетание дерева и цветной смолы на черном шнурке смотрится стильно и приятно. У продавца много различных цветов и вариантов на выбор. У товара более 5000 отзывов, что говорит само за себя.

Цена US $1.19

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Такой пылесос для окон будет отличным помощником в вашем доме. Робот снабжен лазерными датчиками, которые позволяют находить края рабочей поверхности. Так же пылесос имеет систему бесперебойного питания. Очищать он может, кстати, не только окна, но и бесшовную керамическую плитку или мрамор, например. Преимущества можно перечислять еще долго, поэтому просто порекомендую его для покупки.

Цена US $184.01

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Еще один пылесос для окон. Перейти в магазин

Далее в подборке забавная флешка-трансформер. У данного продавца четыре различные модели на выбор, а по объему памяти очень много вариантов. По использованию нет никаких нюансов, все, как и в обычной флешке. Товар имеет много положительных отзывов, такая флешка отлично подойдет на подарок, как подростку, так и взрослому.

Цена от US $7.91

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Такой необычный светильник станет отличным стилистическим решением для вашего дома или кафе. Минималистический светильник с лампочками поставляется в полном комплекте со всем, что нужно для крепления. У продавца можно выбрать количество лампочек, которые будут располагаться на светильнике и размер самого светильника. Необычное и современное решение для освещения помещения. У товара много положительных отзывов.

Цена от US $10.59

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Отличная вещь для вашего авто – вакуумный пылесос. Данный пылесос может выполнять как мокрую, так и сухую чистку. Длина шнура четыре метра, работает от прикуривателя. Поставляется пылесос в полном комплекте с дополнительными насадками для разной уборки. Компактный и удобный в использовании. Фильтр легко достать и промыть, так же для удобного использования у пылесоса есть фонарик.

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Цена US $15.24 - 16.06

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Замыкает подборку деревянная подставка для вина. Такая подставка отлично впишется в интерьер, подойдет для любого праздника и для разного количества бутылок. У продавца можно выбрать много различных вариантов подставок. Цена очень приятная, а у товара много положительных отзывов.



Цена от US $6.68

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