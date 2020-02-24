Открывает подборку мощный налобный фонарь. Если вы выбираете фонарь с пятью LED лампами, то их можно включать по очереди, а не все пять сразу. У данного продавца вы можете выбрать разные фонари и разные комплектации. Заявлено, что фонарь водонепроницаемый. Ремешок очень удобный и крепко будет сидеть на голове, не будет топорщиться и создавать дискомфорт. У товара более 7000 отзывов.

Цена от US $7.59

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Такой настенный светильник имеет небольшие размеры. Свет попадает в комнату через круглые отверстия в светильнике, которые расположены по спирали. Таким образом, получается очень необычный световой эффект. Есть на выбор светильник только одного какого-либо цвета, или можно также заказать универсальный светильник с пультом, который при переключении режимов будет светиться различными цветами.

Цена от US $4.67

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Пылесос – это незаменимая вещь для каждого дома. А уборка с этим пылесосом станет для вас еще приятнее и быстрее. Эта модель поможет вам избавиться не только от грязи, пыли, но так же и от шерсти животных и различных бактерий. Имеет пяти ступенчатую систему фильтрации, зарядка тремя разными способами, бесщеточный двигатель. Время работы без подключения зарядки 45 минут, а в комплекте сразу несколько насадок, чтобы еще качественней убрать весь ваш дом.

Так же, сейчас на Aliexpress на данный пылесос действует акция до 1.03.20г, и еще можно заполучить купон. Цена от US $158.08 до 165.88 в зависимости от того, с какой страны вы хотите получить свой заказ.

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Различными смарт и фитнес браслетами сейчас никого не удивить. Но HONOR Band 5 точно стоит вашего внимания. Браслет имеет все стандартные функции, которые обычно имеют смарт-браслеты: шагомер, замер давления, пройденное расстояние, оповещение о звонках и смс. Так же браслет водонепроницаемый, имеет функцию NFC и стильный дизайн. У продавца на выбор много цветов и различных версий смарт-браслета.

Цена от US $32.50

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Такой дверной звонок с видеокамерой отлично повысит вашу безопасность – вы всегда будете знать, кто к вам пришел. Видео транслируется на ваш смартфон где вы бы ни были. Даже если вас нет дома, вы будете знать, кто приходил к вам. Видеозапись так же можно сохранить на карту памяти. Звонок очень прост в использовании. У продавца можно выбрать комплект, сразу включающий в себя: батарейки, звонок с камерой, блок, который включается в розетку и карту памяти.

Цена от US $24.25

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Такой декор отлично украсит любую комнату. Набор приходит в разобранном виде, но вместе идет трафарет, с помощью которого вы самостоятельно сможете прикрепить все элементы. У продавца есть пять разных размеров «Карты Мира» на выбор, от размера, соответственно, зависит и цена. Лицевая часть декора имеет затемненную зеркальную поверхность. Товар имеет много положительных отзывов.

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Цена от US $19.98

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Замыкает нашу подборку вентилятор для ПК. Вентилятор имеет стильный и современный дизайн. На выбор есть два цвета – серый и белый. Очень простой в использовании. Вентилятор так же имеет RGB подсветку, которую можно регулировать по вашему вкусу (пульт идет в комплекте). Отлично подойдет даже на подарок.

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Цена US $43.60

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