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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводной пылесос Proscenic, смарт-браслет Huawei HONOR Band 5 и многие другие товары

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Светодиодный налобный фонарь

Открывает подборку мощный налобный фонарь. Если вы выбираете фонарь с пятью LED лампами, то их можно включать по очереди, а не все пять сразу. У данного продавца вы можете выбрать разные фонари и разные комплектации. Заявлено, что фонарь водонепроницаемый. Ремешок очень удобный и крепко будет сидеть на голове, не будет топорщиться и создавать дискомфорт. У товара более 7000 отзывов.

Цена от US $7.59

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Светодиодный светильник

Такой настенный светильник имеет небольшие размеры. Свет попадает в комнату через круглые отверстия в светильнике, которые расположены по спирали. Таким образом, получается очень необычный световой эффект. Есть на выбор светильник только одного какого-либо цвета, или можно также заказать универсальный светильник с пультом, который при переключении режимов будет светиться различными цветами.

Цена от US $4.67

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Беспроводной пылесос Proscenic

Пылесос – это незаменимая вещь для каждого дома. А уборка с этим пылесосом станет для вас еще приятнее и быстрее. Эта модель поможет вам избавиться не только от грязи, пыли, но так же и от шерсти животных и различных бактерий. Имеет пяти ступенчатую систему фильтрации, зарядка тремя разными способами, бесщеточный двигатель. Время работы без подключения зарядки 45 минут, а в комплекте сразу несколько насадок, чтобы еще качественней убрать весь ваш дом.

Так же, сейчас на Aliexpress на данный пылесос действует акция до 1.03.20г, и еще можно заполучить купон. Цена от US $158.08 до 165.88 в зависимости от того, с какой страны вы хотите получить свой заказ.

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Смарт-браслет Huawei HONOR Band 5 

Различными смарт и фитнес браслетами сейчас никого не удивить. Но HONOR Band 5 точно стоит вашего внимания. Браслет имеет все стандартные функции, которые обычно имеют смарт-браслеты: шагомер, замер давления, пройденное расстояние, оповещение о звонках и смс. Так же браслет водонепроницаемый, имеет функцию NFC и стильный дизайн. У продавца на выбор много цветов и различных версий смарт-браслета.

Цена от US $32.50

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Дверной звонок с видеосвязью

Такой дверной звонок с видеокамерой отлично повысит вашу безопасность – вы всегда будете знать, кто к вам пришел. Видео транслируется на ваш смартфон где вы бы ни были. Даже если вас нет дома, вы будете знать, кто приходил к вам. Видеозапись так же можно сохранить на карту памяти. Звонок очень прост в использовании. У продавца можно выбрать комплект, сразу включающий в себя: батарейки, звонок с камерой, блок, который включается в розетку и карту памяти.

Цена от US $24.25

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Декор «Карта Мира»

Такой декор отлично украсит любую комнату. Набор приходит в разобранном виде, но вместе идет трафарет, с помощью которого вы самостоятельно сможете прикрепить все элементы. У продавца есть пять разных размеров «Карты Мира» на выбор, от размера, соответственно, зависит и цена. Лицевая часть декора имеет затемненную зеркальную поверхность. Товар имеет много положительных отзывов.

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Цена от US $19.98

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Вентилятор для ПК

Замыкает нашу подборку вентилятор для ПК. Вентилятор имеет стильный и современный дизайн. На выбор есть два цвета – серый и белый. Очень простой в использовании. Вентилятор так же имеет RGB подсветку, которую можно регулировать по вашему вкусу (пульт идет в комплекте). Отлично подойдет даже на подарок.

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Цена US $43.60

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Делая покупки на Aliexpress и в других интернет магазинах, не забывай пользоваться кешбэком. Регистрируйся на LetyShops и возвращай часть денег обратно. (Внимание! Кешбэк с Aliexpress доступен не для всех стран на данный момент).

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

 

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Yolanda Tarska
20:27
Вообще то там есть ещё 28 ядерник за 2600 и 26 ядерник за 1900, это уже на уровне красных цены, тем более тут Avx512 поддерживается.
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warmuza
20:25
Как обычно, мамкин експерт начитался высосанных из письки новостей про карты на 30 терафлопс и уверовал, теперь несёт светоч истины в массы.
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Nikolay Yeryomenko
20:25
Да навероне ж Epyc для серверов всё равно лучше. А для дома кому как, но Intel лучше.
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
Kutuz
20:24
Может быть они там изначально просто на таком среднем адекватном уровне? Я слышал что там очень выгодно стоят продукты Apple, поэтому некоторые их по случаю там покупают и себе, и родственникам, и на ...
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Acdsee
20:23
У Вас разрешение какое? i9 9900k + 2070 super не сказал бы что супер тянут эту игру на ультрах, я уж промолчу про трассировку.
Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
mo3ulla
20:20
нет .. в текущем виде они используются ТОЛЬКО для функции DLSS :) . которая НИРАЗУ НЕ СГЛАЖИВАНИЕ . но мы все знаем по консолям что вполне можно и по старинке натянуть сову на глобус .
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
mo3ulla
20:18
это НЕ основное предназначение этих ядер .. это робкая потуга хоть как то ее задействовать ..тащемта это бы и работало вообще без тензорных ядер .. текущие консоли на древнем GCN отлично умеют и без ...
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
linux4ever
20:17
Какая такая утечка данных? Там же количество проданных процессоров написано.
По данным Mindfactory Ryzen 5 3600 превосходит по продажам ближайшего конкурента почти в 13 раз
Андрей Потапов
20:14
Epyc Rome - у тебя два раза подряд Rom, исправь.
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
Илья Андрощук
20:13
Сейчас бы двух ядерник записывать в игровые CPU. Просто на отъебись накидал проциков.
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