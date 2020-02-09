Открывает нашу подборку оригинальный ароматизатор для авто. Имеет форму маленького винилового проигрывателя. Очень легко крепится в вашем авто, имеет хорошую детализацию. В наборе так же идут три сменные ароматизированные пластинки. Их, к слову, можно заказать отдельно. У товара более 1500 отзывов.

Цена US $8.99

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Далее в подборке отличный планшет для рисования от Xiaomi. Прекрасно подойдет для детей. В комплекте идет со специальной ручкой для рисования и батарейками. Имеет три уровня интенсивности нажатия ручкой. У продавца есть два размера планшета на выбор. Товар имеет много положительных отзывов.

Цена от US $13.42

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Такая розетка отлично подойдет для экономии пространства. Не нужно будет больше путаться в проводах и искать, что куда подключить. Данная розетка имеет стильный дизайн, на выбор есть два цвета. Имеет разъемы HDMI, USB, обычную розетку, Ethernet порт. Много положительных отзывов с фото.

Цена US $23.99

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Такой бокал станет отличным украшением для вашей вечеринки, разнообразит ваше фото, или может послужить, например, вазой. Объем у такого бокала два или четыре литра на выбор. Бокал можно наполнить не только напитками, но и фруктами. Можно разместить цветы, или декор. Но, заваривать горячие напитки продавец не рекомендует.

Цена от US $21.58

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Далее в подборе отличные беспроводные наушники от Ugreen. Стильный дизайн и качество звука покорят вас в первые минуты использования наушников. Подключаются к смартфону по средству Bluetooth, как и все наушники такого типа. Несколькими нажатиями на кнопку на наушниках вы сможете: остановить музыку, переключить трек, либо ответить на телефонный звонок. Это очень удобно, т.к. не нужно доставать телефон каждый раз, если нужно сменить музыку или ответить на звонок. У товара более 2500 отзывов.

Цена сейчас US $23.99

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Такой светильник на солнечной батарее отлично подойдет для освещения вашего двора. Светильник водонепроницаемый и имеет датчик движения. Поэтому, выходя во двор в ночное время, в зависимости от расположения светильников, при приближении он сразу включится. Если вы будете проходить мимо светильника в дневное время – то он не сработает. Товар имеет более 2000 отзывов.

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Цена от US $4.83

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Замыкает нашу подборку цифровой счетчик энергии. Он очень прост в использовании – нужно всего лишь включить его в розетку и в сам прибор подключить нужное вам устройство. На дисплее сразу будет видно потребляемую электроэнергию. Диапазон ширины напряжения: 230-250 В. У товара более 2000 отзывов.

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Цена от US $9.24

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.