Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: гироскоп от Xiaomi, кольцевая лампа и многие другие товары
Гироскоп от Xiaomi
Открывает нашу подборку набирающий популярность гироскоп. Это неплохой и компактный тренажер для кистей и рук, альтернатива эспандеру. Данная модель так же имеет подсветку при любом вращении. А диски внутри гироскопа, при вращении двигаются в противоположную сторону. У товара много положительных отзывов.
Цена от US $14.93
рекламаПерейти в магазин
Мультитул
Мультитул – незаменимая и нужная вещь для любого мужчины. Данный мультитул имеет небольшие размеры, компактный, и его очень удобно брать с собой. Имеет 12 различных мини инструментов, чем поможет вам исправить любые мелкие поломки. Инструменты выполнены из нержавеющей стали.
Цена от US $7.50
Дымовые шашки
рекламаВ последнее время цветные дымовые шашки стали очень востребованы. Их заказывают на праздники, свадьбы и фотосессии. На Aliexpress они, конечно же, тоже есть. У данного продавца можно приобрести набор из четырех разных дымовых шашек по приемлемой цене. Заявлено, что время горения составляет одна минута. Такой набор будет отличным дополнением вашего праздника.
Цена от US $3.33
Ночник – датчик движения
Далее в подборке необычный ночник с датчиком движения. Тут есть и щит Капитана Америки, Дарт Вейдер, Бэтмен и другие светильники на выбор. Ночник имеет небольшой размер, но довольно яркий. Работает от батареек типа АА или от USB. Отлично подойдет для детской комнаты.
Цена от US $9.99
Кольцевая лампа для съемок
Кольцевая лампа со штативом отлично поможет вам для съемок видео, обзоров, или контента для YouTube. У продавца можно заказать отдельно лампу, либо же весь комплект со штативом полностью. Можно выбрать так же разные размеры ламп и разную высоту штатива. У товара много продаж и более 1000 отзывов.
Цена от US $8.89
Беспроводная зарядка
Универсальная вещь для любого, у кого есть смартфон. Данная беспроводная зарядка имеет стильный дизайн, и послужит так же подставкой для вашего смартфона во время зарядки. Можно так же одновременно смотреть видео или фильмы, т.к. можно заряжать смартфон не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. У товара много положительных отзывов.
реклама
Цена от US $7.89
USB светильник
Замыкает нашу подборку небольшой USB светильник. Подключается к ноутбуку, или к Power Bank.
Лампу можно гнуть и скручивать, как вам будет удобно для максимального освещения нужного места. С таким светильником удобно печатать в темное время суток, или просто читать книгу. На выбор у продавца есть четыре цвета светильника, а цена очень приятная.
Цена US $2.41
рекламаПерейти в магазин
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас
И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила