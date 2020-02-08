Открывает нашу подборку набирающий популярность гироскоп. Это неплохой и компактный тренажер для кистей и рук, альтернатива эспандеру. Данная модель так же имеет подсветку при любом вращении. А диски внутри гироскопа, при вращении двигаются в противоположную сторону. У товара много положительных отзывов.

Цена от US $14.93

реклама

Мультитул – незаменимая и нужная вещь для любого мужчины. Данный мультитул имеет небольшие размеры, компактный, и его очень удобно брать с собой. Имеет 12 различных мини инструментов, чем поможет вам исправить любые мелкие поломки. Инструменты выполнены из нержавеющей стали.

Цена от US $7.50

Перейти в магазин

реклама

В последнее время цветные дымовые шашки стали очень востребованы. Их заказывают на праздники, свадьбы и фотосессии. На Aliexpress они, конечно же, тоже есть. У данного продавца можно приобрести набор из четырех разных дымовых шашек по приемлемой цене. Заявлено, что время горения составляет одна минута. Такой набор будет отличным дополнением вашего праздника.

Цена от US $3.33

Перейти в магазин

Далее в подборке необычный ночник с датчиком движения. Тут есть и щит Капитана Америки, Дарт Вейдер, Бэтмен и другие светильники на выбор. Ночник имеет небольшой размер, но довольно яркий. Работает от батареек типа АА или от USB. Отлично подойдет для детской комнаты.

Цена от US $9.99

Перейти в магазин

Кольцевая лампа со штативом отлично поможет вам для съемок видео, обзоров, или контента для YouTube. У продавца можно заказать отдельно лампу, либо же весь комплект со штативом полностью. Можно выбрать так же разные размеры ламп и разную высоту штатива. У товара много продаж и более 1000 отзывов.

Цена от US $8.89

Перейти в магазин

Универсальная вещь для любого, у кого есть смартфон. Данная беспроводная зарядка имеет стильный дизайн, и послужит так же подставкой для вашего смартфона во время зарядки. Можно так же одновременно смотреть видео или фильмы, т.к. можно заряжать смартфон не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. У товара много положительных отзывов.

реклама

Цена от US $7.89

Перейти в магазин

Замыкает нашу подборку небольшой USB светильник. Подключается к ноутбуку, или к Power Bank.

Лампу можно гнуть и скручивать, как вам будет удобно для максимального освещения нужного места. С таким светильником удобно печатать в темное время суток, или просто читать книгу. На выбор у продавца есть четыре цвета светильника, а цена очень приятная.



Цена US $2.41

реклама

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.