Открывает нашу подборку интересная головоломка. Кубик Рубика знаком всем еще с детства, но эта игрушка интереснее. Xiaomi предлагает вам кубик Рубика с новым дизайном и с возможностью научиться собрать головоломку. Нужно только скачать приложение и следовать всем подсказкам – и у вас обязательно получится собрать все цвета очень быстро.



Цена от US $37.77

Перейти в магазин

реклама

Далее в подборке брелок с тритиевой капсулой. Брелок имеет небольшие размеры, и излучает неяркий приятный свет. Количество трития в брелоке абсолютно безопасно для человека. Заявлено, что брелок может сохранять свое свечение до 25 лет. На выбор у продавца есть девять различных цветов, и у товара много положительных отзывов.

Цена US $23.78

Перейти в магазин

реклама

Этот кошелек с геометрическими линиями – точно тренд сезона. Красивый дизайн и перелив цветов понравится каждой девушке. У продавца на выбор есть шесть различных кошельков. В отзывах так же пишут, что продавец дополнительно радует своих покупателей небольшими подарками.

Цена от US $7.32

Перейти в магазин

А это классный набор для геймера – отлично подойдет и на подарок. В наборе идет клавиатура с подсветкой со всеми нужными клавишами и компьютерная мышь. Клавиатура имеет 35 клавиш и LED подсветку, у мыши также имеются дополнительные кнопки и подсветка. Подключаются через USB. Идеальный набор для геймера. У товара много хороших отзывов и довольных покупателей.







Цена US $22.32

Перейти в магазин

Если вы играете на гитаре, и хотите разнообразить ваше хобби, то такие струны точно для вас. Такие струны подходят для электрогитар, светятся ярким зеленым светом. У продавца также можно найти и другие цвета. Заявлено, что струны имеют покрытие К3, которое улучшает звучание. Отзывов немного, но все хорошие.

Цена US $15.19

Перейти в магазин

Если у вас плохой WiFi дома, или много комнат в доме – такой ретранслятор очень вас выручит. Ретранслятор помогает расширить охват WiFi, таким образом, вам не нужно будет покупать новый роутер, или тем более протягивать провода по всему дому. Цена на ретранслятор приятная, и у продавца можно выбрать нужный вам адаптер.

Цена от US $11.79

реклама

Наверняка все сталкивались с проблемой большого количества пультов, разбросанных повсюду. Такой универсальный пульт поможет решить такую проблему. Подключиться к нему можно через WiFi и управлять всеми нужными вам приборами через смартфон. Все просто. У товара много хороших отзывов.

Цена от US $12.24

реклама

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

реклама