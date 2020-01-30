Такой небольшой набор из трех мини-чашек будет отличным подарком даже для парней. Набор состоит из трех небольших чашек и подставки для них. Много кофе из них не выпьешь, но как емкость для орехов и снеков - отлично подойдет. Дизайн в виде кнопок из клавиатуры точно порадует вас и ваших друзей, даже если использовать набор в качестве декора. Два цвета на выбор и много хороших отзывов.







Цена US $4.99

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А это компактный портативный принтер от Xiaomi. Имеет небольшие размеры, и подключается через Bluetooth, поэтому вы сразу можете распечатать любое фото с вашего смартфона. Принтер поддерживает форматы JPEG и PNG и работает с приложением My Home. У данного продавца также отдельно можно приобретать фотобумагу для данного принтера, а не только сам принтер. Товар имеет много положительных отзывов и большое количество продаж.

Цена US $53.22

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Если вы до сих пор любите Lego, то эта чашка вам отлично подойдет. На самой чашке расположены разъемы для стандартного конструктора Lego, так что если у вас дома остались какие-то детали, которые жалко выкинуть – они тут точно пригодятся. Пейте утренний кофе с хорошим настроением и украшайте чашку по вашему желанию. У продавца много цветов на выбор, в наборе с чашкой идет рандомный набор деталей.

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Цена US $1.94 - 10.79

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Далее в подборке умные Bluetooth весы. С помощью приложения, которое нужно будет скачать на ваш телефон, вы сможете контролировать многие изменения своего организма. Став на весы, с помощью приложения у вас получится не только узнать ваш точный вес, но и соотношения жидкости и жира в организме, какая у вас мышечная масса и остальные данные о вашем теле. Так как скоро весна, а там и лето не за горами – такие весы отличный помощник, чтобы следить за своим весом.





Цена US $10.50

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А это просто забавный бокал, который можно преподнести как подарок, либо же оставить себе и веселить друзей. Бокал довольно качественный, имеет форму женского тела. У продавца есть два бокала на выбор: на длинной ножке и более низкий. Отличный вариант дополнения вашего сервиза.





Цена US $3.53 - 4.25

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Далее в подборке стильная помпа для воды от Xiaomi. Заряжается помпа от USB, имеет приятный дизайн, который впишется в любое помещение. Так же на помпе есть дисплей, который отображает данные о качестве воды, саму помпу очень легко установить, и еще проще пользоваться. Товар имеет большое количество положительных отзывов и много продаж.

Цена US $8.71 - 24.63

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Закрывает нашу подборку необычный товар – лук из бамбука со стрелами. Лук безопасен, так как стрелы, которые приходят в комплекте с луком со специальными присосками на конце. Есть так же на выбор резиновые наконечники. Они так же безопасные, но выглядят более реалистично. Продавец предлагает два размера лука на выбор, качество неплохое, много положительных отзывов.





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Цена от US $15.50

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И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.