Начнем сегодня нашу подборку с беспроводного Power bank от Xiaomi. Портативное зарядное устройство имеет стильный дизайн, электроемкость указана 10000мАм. Заявлено, что данный Power bank может заряжать одновременно три устройства. Подходит для множества моделей телефонов. Невысокая цена, и, так же, товар имеет много хороших отзывов.







Цена от US $24.99

Перейти в магазин

реклама

Далее в подборке небольшая шкатулка для украшений. Имеет четыре отделения, которые вращаются на 360 градусов по горизонтали. У шкатулки компактные размеры, а благодаря дизайну, без каких либо ярких акцентов, она подойдет для любой спальни или гардеробной. Цена приятная, отзывы у товара так же есть.

Цена US $5.23

Перейти в магазин

Сейчас пользуются популярностью небольшие зеркала с подсветкой. У Xiaomi тоже есть, что вам предложить. Зеркало имеет нежный дизайн, благодаря сглаженным краям. Тип подсветки регулируется всего лишь одним касанием на зеркало. Угол наклона 30, 60 и 90 градусов. Зеркало очень удобно брать с собой, заряжается с помощью USB кабеля, который, кстати, идет в комплекте.

реклама





Цена US $13.53

Перейти в магазин

Далее рассмотрим прозрачный USB HUB. Уверена, вы уже знакомы с таким девайсом, поэтому, тут все просто. USB HUB имеет прозрачный корпус – необычное и современное решение для дизайна. Есть четыре порта, три из них – это для USB 3.0 и один для SD карты. Длина кабеля составляет 30 см, и у товара имеется много хороших отзывов.



Цена US $7.03

Перейти в магазин

Все владельцы собак точно сталкивались с проблемой, как же быстро и эффективно промыть лапы после прогулки?! Aliexpress не перестает упрощать нам жизнь. Следующий товар в подборке – это очиститель для лап. Пользоваться таким стаканчиком проще простого – наливаете в нее мыло(по желанию), воду, затем помещаете лапу вашего любимца в чашу и крутите. Вот и все – лапы вашего любимца чистые, брызг в ванной и в доме нет – все довольны. У продавца на выбор два размера таких чаш и очень много положительных отзывов.

Цена от US $7.85

Перейти в магазин

А это милый увлажнитель для воздуха. Он не только увлажняет воздух в вашей комнате, но так же может служить ночником, и маленьким вентилятором. Емкость для воды довольно большая для таких увлажнителей – 320 мл. На выбор у продавца есть несколько цветов увлажнителя, а отзывы говорят сами за себя.













Цена от US $9.73

реклама

Замыкает нашу подборку декоративные LED свечи. Поставляются от одной штуки, работают от батареек. Очень экономичная и практичная вещь. Выбрав несколько таких свечей, можно устроить романтический ужин, или просто осветить вашу комнату, если отключили свет. Цена очень низкая, а в отзывах пишут, что батарейки так же идут в наборе.



Цена US $0.94

Перейти в магазин

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

реклама

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.