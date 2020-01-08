Открывает нашу подборку фигурка Дарта Вейдера. Не самая маленькая из фигурок, которые обычно попадаются на Aliexpress, ее высота 25 см. Вместе с фигуркой можно приобрести съемные руки и мечи. Так что, эта фигурка не только будет украшать вашу полку, а ее еще можно будет изменить по вашему настроению.

Цена от $38.47

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Далее в подборке разнообразные футболки со звездными войнами. Тут не только Дарт Вейдер, но и много других персонажей и интересных дизайнов. Есть большой выбор размеров, а цена очень приятная. Основной цвет футболки у данного продавца - белый, а вот принтов на выбор очень много.

Цена US $4.90

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Крутые чашки с героями Star Wars поднимут ваше настроение в любое утро. Тут есть и Вейдер и штурмовик и дроиды. Объем чашки 300 мл, но тут же можно выбрать и маленький чайник с любимым героем. У товара много хороших отзывов, сама чашка приезжает в симпатичной коробке, что отлично может подойти для подарка.

Цена от US $14.86

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Все с детства любят собирать конструктор лего. А теперь представьте, что можно собрать самому целый космический корабль из любимого фильма. В наборе идет 1381 деталей. Теперь вам точно не придется скучать. Несколько героев, кстати, так же есть в наборе.

Цена US $36.88

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Далее хочу вам показать коврик для мыши со звездными войнами. Коврик довольно длинный, так что на нем получится разместить не только мышь, но и саму клавиатуру. Есть много вариантов принта на выбор, коврик не скользит и приятный на ощупь. У товара много положительных отзывов.

Цена большого коврика US $8.95

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Коврик поменьше

А это маленькая и милая фигурка Йоды. Всегда было очень забавно слушать, как он говорит свои умные речи в фильмах. Фигурка имеет небольшой размер и хорошо детализирована. Несомненно, маленький Йода будет украшением вашей комнаты, или хорошим подарком, даже для ребенка.

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Цена US $7.83

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Далее в подборке 3D светильники с разнообразными гравировками. Все от Дарта Вейдера, до космических кораблей. Светильник работает от USB или от батареек. В комплекте идет подставка, панель с гравировкой, руководство и USB кабель. Светильник может светиться семи разными цветами. Цена у товара приятная и много положительных отзывов.

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Цена US $12.99 - 14.00

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Все кто смотрел «Звездные войны» явно был неравнодушен к этим милым дроидам. Фигурки R2-D2 и BB8 небольшого размера и хорошо детализированы. Станут отличным дополнением к вашей коллекции, или подойдут на подарок для фанатов и детей. Цена очень приятная.

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Цена US $3.44

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Не обязательно быть на темной стороне силы, чтобы носить такие носки. Черные носки с Дартом Вейдером отлично впишутся в разнообразие ваших носков. Хорошо тянутся, изготовлены из хлопка, продаются по одной паре. Цена низкая, но доставка платная. У товара, так же, много положительных отзывов.

Цена US $2.20

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Куда же без световых мечей. Данный товар продается по 2 штуки. Между этими двумя световыми мечами можно вставить небольшой фиксатор и соединить их воедино – у вас получится один двухсторонний световой меч. Отличная находка за свою цену. Меч довольно длинный, а цвет, к сожалению, выбрать нельзя. Но у товара много хороших отзывов.

Цена US $10.34

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Такие копилки отлично подойдут для детей, либо же для вас, но просто для монет. Копилка имеет небольшой размер, поэтому долго копить не получится. На выбор тут дроид, Дарт Вейдер и штурмовик в разных вариациях. Отличная вещица для вас, либо же на подарок. У товара много продаж и положительных отзывов, цена не кусается.

Цена от US $7.49

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Замыкает подборку милый брелок. На выбор есть Дарт Вейдер и штурмовик. Так же, в этих, казалось бы, обычных брелоках есть особенность – их глаза светятся. Заявлено, что они так же издают какие-то звуки. Но, судя по отзывам, не очень понятно какие звуки конкретно издает брелок. У товара, там не менее, много довольных покупателей, а цена очень низкая.

Цена от US $1.39

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

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И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.