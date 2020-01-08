Открывает нашу подборку красивый светильник с медузой внутри. Работает от батареек и светится разными цветами. Медузы есть пяти цветов на выбор. Имеет совсем небольшой размер, но, несомненно, украсит любой интерьер. Батарейки в комплекте не идут, а сам товар имеет хорошие отзывы.

Цена US $21.94

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А это - маленький круглый светильник с целой галактикой внутри. На выбор есть две разные галактики, которые находятся внутри шара, так же, блок питания со светодиодом можно приобрести отдельно. При переключении кнопкой, шар подсвечивается разными цветами. Для заказа есть два размера шара.

Цена US $9.73 - 24.59

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Далее в нашей подборке идет светильник с эффектом пламени. Лампа имеет небольшой вес и компактные размеры. Легко брать с собой, заряжается от USB. Может работать до восьми часов в постоянно включенном состоянии. Так же, заявлено, что лампа водонепроницаема.

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Цена US $11.17

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Милейший светильник-котик порадует любого из вас. Работает от батареек, можно выбрать по одному, с разными мордашками, либо же, сразу набором в три штуки. Имеет семь разных подсветок и очень приятный на ощупь. Такой светильник отлично подойдет для детской комнаты.

Цена от US $6.39

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Немного волшебства в вашу комнату ночью добавит космический проектор. Все очень просто – включаете его, и можно наслаждаться яркими звездами и планетами по всей вашей комнате. Не забудьте только выключить свет. Работает от батареек, либо через подключение по USB.

Цена $12.53

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Этот милейший светильник не оставит никого равнодушным. Днем выглядит как симпатичный декор для детской, либо любой другой комнаты, а при включении вечером и ночью излучает нежный и теплый свет. У данного продавца можно выбрать три цвета для светильника.

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Цена US $14.15

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Закрывает нашу подборку необычный подвесной светильник с имитацией огня. Днем он выглядит немного невзрачно, но стоит его включить при наступлении темноты – он будто оживает. Такой светильник отлично подойдет, чтобы украсить ваш двор и удивить ваших гостей.

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Цена US $12.96

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И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.