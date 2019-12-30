Открывает нашу подборку 3D светильник с красивой луной внутри. Его комплектация – это шар с луной внутри и подставка, которая работает от трех батареек типа ААА. Аккумулятор со шнуром для USB продается отдельно. На базе светильника имеется кнопка для переключения цвета. Нужно учесть, что светильник имеет небольшой размер, но от этого не перестает быть эффектным украшением вашего дома.

Цена $26.40

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Компактная настольная многофункциональная лампа, будет отличным помощником для вашего рабочего стола. У основания лампы есть отделение, куда можно сложить ваши ручки и карандаши, либо поместить телефон. Заряжается с помощью USB, и, еще, от самой лампы так же, можно немного зарядить ваш телефон. Лампу также можно изгибать для вашего удобства - делать ее ниже, выше, либо повернуть так, чтобы освещение было боковым. Имеет три интенсивности излучаемого света.

Цена от $8.33

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Далее в подборке длинный и удобный игровой коврик для мыши. На него можно разместить не только мышь, но и вашу клавиатуру, либо же несколько мышек для удобства во время игры. Но, у продавца можно выбрать, так же, и стандартного размера коврик. Имеет RGB подсветку по краям коврика. Меняет цвет подсветки при нажатии на маленькую кнопку. Основа не скользит, а поверхность коврика максимально удобная для пользования. У товара много хороших отзывов.

Цена от $3.56

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Прекрасный кухонный гаджет для тех, кто любит сыр. Эта терка имеет небольшие размеры, два разных лезвия, которые идут в комплекте. Отлично подойдет для любого сыра, очень удобно посыпать салаты, пиццу, либо что-то еще. Кстати, терку можно использовать не только для сыра, но и, например, для того, чтобы потереть шоколад на ваш десерт или кофе. В отзывах товар хвалят и рекомендуют быть аккуратными в использовании.

Цена $6.97

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Планшет для рисования – отличный помощник для художников и дизайнеров в современном мире. Данный графический планшет можно подключать как к ПК, так и к телефону. Просто рисуете на планшете – и все отображается на вашем дисплее. Имеет четыре кнопки для настройки, в комплекте идет кабель для подключения. Так же, соответственно, в комплекте идет стилус, несколько наконечников на него, двухпальцевая перчатка, сумка и OTG адаптер.

Цена от $21.90

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Очень красивый декор для вашего дома. Имеет форму рамки, внутри размещен цветной песок. Просто переворачиваете рамку – и можно долгое время наблюдать, как песок медленно пересыпается вниз, рисуя невероятные пейзажи. Такой декор можно даже назвать антистрессом – наблюдать за тем, как пересыпается песок, очень успокаивает.

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Цена от $13.20

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Замыкает подборку не менее полезная и интересная вещь – портативная кофеварка. Как часто вы хотели насладиться свежим горячим кофе где-нибудь на отдыхе, пикнике, или в походе? С этим приспособлением все стало намного проще. Небольшая и удобная кофеварка, сможет помочь вам сварить вкусный и свежий кофе в любой момент, когда вам захочется. Ниже есть фото полной комплектации кофеварки, а на странице продавца видео о том, как просто ее использовать. Пейте вкусный кофе.

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Цена от $69.00

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И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.