Открывает нашу подборку светодиодная лампочка с эффектом пламени. Очень необычное решение для вашего дома. Есть разные стандарты цоколей на выбор. Данная лампочка не только создает эффект огня, но и излучает приятный теплый свет при переключении выключателя. Подробные размеры и варианты можно посмотреть непосредственно у продавца, товар имеет много положительных отзывов.

Цена от US $2.83

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Дальше хочу вам представить вакуумный электрический упаковщик для еды. Имеет компактные размеры, полезная вещь для ваших продуктов. Особенно, если вы любите готовить что-то наперед, или замораживать продукты для дальнейшего употребления. В комплекте так же идет 15 вакуумных пакетов, так что вы сразу сможете испробовать упаковщик в деле.

Цена от US $12.32

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Иногда так хочется, не вставая с удобной кровати посмотреть фильм, поработать или почитать новости в сети – в этом вам поможет раскладной столик для ноутбука. Имеет стильный дизайн, регулируемые ножки, благодаря чему, вы сможете его установить так, как вам удобно. Так же, имеет место для компьютерной мыши. Максимальная заявленная нагрузка на стол – это 15 кг. Товар имеет много хороших отзывов и приятную цену.

Цена от US $19.99

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А это бесконтактный термометр с дисплеем. Он поможет вам измерить температуру не только у ребенка, но и у взрослого, за считанные секунды. В основном, конечно, его предпочитают приобретать родители, т.к. все знают, как могут вредничать дети, когда болеют. А температуру измерить нужно. Товар имеет приятную цену и огромное количество положительных отзывов.

Цена US $11.99

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Далее в подборке стильный стальной фонарик. Он имеет небольшие размеры, но очень ярко светит. Его особенностью является то, что он заряжается от USB шнура, который идет так же в комплекте. Корпус из нержавеющей стали, при переключении режима, освещение меняется. Имеет небольшой шнурок, поэтому его можно привязать куда угодно, даже на ключи. Заявлено, что держит заряд очень долго, что большой плюс для таких фонариков и для своей цены.

Цена US $2.01

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Автомобильный парктроник стал довольно распространенным приспособлением для автомобилистов. Показатели на датчике помогают водителю определить какое расстояние на самом деле до препятствия. Очень полезен в ночное время, ведь что-то можно и не заметить, а ваш парктроник обязательно подскажет, что впереди есть какое-то препятствие. Он очень прост в установке, имеет небольшие размеры, доставляется в полной комплектации.

Цена $9.99

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И замыкают эту подборку трафареты для украшения кофе. Разнообразить утренний латте или капучино теперь еще проще. Просто делаете кофе с молочной пенкой, берете понравившийся вам трафарет и какао. Можно использовать корицу или мускатный орех – кому, что больше по вкусу, и рассыпаете через трафарет над своим кофе. А как приятно будет вашей второй половинке получить такой кофе утром в постель. В наборе идет 16 трафаретов, а цена очень приятная.

Цена US $1.34

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И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.