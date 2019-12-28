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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сигнализация Xiaomi, набор для коктейлей и многие другие

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Фонтанчик

Необычный и красивый насос, создающий фонтан, несомненно, украсит ваш двор. Работает благодаря расположенным по всему периметру солнечным батареям. Высота струи воды из фонтанчика достигает до 50 см. В емкости, в которую вы будете погружать ваш насос для фонтана, должно быть достаточно воды, рекомендуется воду менять чаще. У товара хорошие отзывы.

Цена $14.04

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Сигнализация Xiaomi

Далее в подборке средство для улучшения вашей безопасности. В комплекте поставляются два датчика: оконный и дверной. Просто крепите их на нужные вам окна и двери, скачиваете приложение Xiaomi Smart Home, добавляете умные датчики, и сразу можно пользоваться. Датчики помогут вам в режиме реального времени узнать, когда открывались окно или дверь в вашем доме. Продавец заявляет, что при проникновении в ваш дом, вы обязательно будете уведомлены об этом. Больше двух тысяч реальных отзывов.

Цена US $7.95

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Точилка для ножей

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А дальше рассмотрим профессиональную точилку для ножей. Она имеет три разные ступени, для различных ножей. Система заточки съемная и ее легко чистить. Точилка проста в использовании, и, кстати, керамические ножи в ней так же можно точить. Заявлено, что ножницы в ней так же получится наточить. Цена очень низкая.

Цена от US $0.99

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Набор для коктейлей

Прекрасная находка – набор для создания коктейлей. Даже если вы новичок, и не знаете для чего в наборе столько странных вещиц, то, всегда можно обратиться к YouTube. В наборе идет 22 различных приспособления для создания профессиональных коктейлей. Немного практики – и можно удивлять своих друзей и родных красивыми и вкусными коктейлями.

Цена $24.22

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Powerbank с солнечной батареей

Далее в подборке - powerbank с солнечной батареей и двумя разъемами USB. Этот powerbank можно подзарядить не только от солнца, но и так же через шнур, подключив к блоку питания, или к ПК. Имеет небольшие размеры, а заявленная электроемкость 30000 мАч. Приятная цена и хорошие отзывы, также можно выбрать цвет.

Цена $10.19

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Зарядное устройство для телефона в авто

А это простое и компактное зарядное устройство для вашего телефона в машине. Есть два выхода USB, что позволяет заряжать сразу два гаджета. Подключается к прикуривателю в автомобиле, и выглядит очень гармонично. Есть два вида на выбор, стандартный, и с дополнительным дисплеем. В наличии два цвета: черный и белый.

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Цена от $1.07

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Насос с подсветкой

Замыкает подборку подводный насос с подсветкой. Заявленная мощность 15Ват, легко крепится и имеет длинный кабель. Но самое главное – это яркая подсветка, для создания красивейших эффектов под водой. На насосе имеется 12 ярких LED светодиодов, которые дает четыре разных цвета. Смотрится очень необычно.

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Цена $14.81

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал, там больше интересных и полезных товаров для вас.

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И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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