Открывает нашу подборку стильная и современная электрическая зажигалка. Имеет небольшие размеры, очень легкая и беспламенная. Не нужно заправлять и покупать что-либо дополнительно, в комплекте с данной зажигалкой уже идет USB провод для ее зарядки. Боковой индикатор подскажет, насколько заряжена зажигалка. Много цветов на выбор, цена очень низкая. Большое количество хороших отзывов говорят сами за себя.

Цена от $2.81

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Следующая находка – это крутая машинка на радиоуправлении. Заявлено, что машиной на открытом пространстве можно управлять на расстоянии до 100 метров. На выбор есть несколько размеров и несколько цветов, выглядит качественно, на подарок для ребенка подойдет идеально. Ну, и думаю, поиграть с такой машинкой захочет любой взрослый. В комплекте идет не только машинка, но и батарея, и зарядное устройство. Дополнительные батареи также можно заказать у этого продавца.

Цена от $15.98

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А это универсальная мужская сумка. Подойдет для туризма, для путешествий, рыбалки, или поездки в машине. Много отделений, небольшие размеры, качественный прочный материал. Талия и ремешок на ногу регулируются. Много цветов на выбор, и, конечно, много положительных отзывов.

Цена от US $8.60

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Следующий товар в моей подборке — это микрофон. Недорогой и качественный микрофон, идет в комплекте с подставкой. Незаменимая вещь для тех, кто ведет YouTube канал, записывает подкасты, или занимается блоггерством. Такой микрофон очень хорошо смотрится в кадре и имеет хорошее качество записи звука. Частая проблема, с которой можно столкнуться – это то, что телефон обычно распознает микрофон как наушники. Но при подключении к ПК все работает как нужно. Небольшой вес, хороший внешний вид, можно выбрать цвет, быстрая доставка.

Цена от US $8.47

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Многофункциональная и незаменимая вещь в каждом доме. Здесь есть 115 различных насадок и дополнений к обычной стандартной отвертке. Поможет вам даже отремонтировать телефон, если вы в этом специалист. Весь набор имеет компактные размеры, его можно брать с собой куда угодно и не бояться мелких поломок. Приятная цена и множество отзывов.

Цена $12.47

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Такая вещь подойдет как для авто, так и, например, для ноутбука, или вашей мебели. Компактный, функциональный, идет в наборе с двумя насадками и дополнительной губкой. Мощно всасывает весь мелкий мусор и пыль, там, где не достать обычным пылесосом. Имеет съемный многоразовый фильтр, который можно промывать после каждой уборки. Работает от USB.

Цена от $8.82

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Замыкает нашу подборку урна с автоматическим поднятием крышки. Отличное решение для кухни, крышка может открыться, когда вы просто проводите над ней рукой. Так же, есть кнопка на самой урне, чтобы поднять крышку вручную. Есть в белом и черном варианте. Имеет объем 12 литров и работает от двух батареек типа АА (в комплекте не идут).

Цена от US $28.59

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой Telegram канал , там больше интересных и полезных товаров для вас.

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.