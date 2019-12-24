Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.

Прикольная супергеройская флешка. Есть не только железный человек, но и Халк с Тором. Емкость флешки от 4 Гб до 128 Гб от чего, соответственно и зависит ее стоимость. Глаза у железного человека, кстати, светятся. Очень много положительных отзывов и приятная цена.

Цена от $2.93

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Это стильные зимние перчатки для мужчин и женщин с возможностью общаться по телефону не снимая их. Так же они водонепроницаемы, очень теплые, не продуваются и комфортно сидят на руке. У данного продавца только один цвет в наличии, но желаемый размер выбрать можно. Много продаж и довольных покупателей.

Цена US $9.66

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Согласитесь, такие наушники отличное решение для любого любителя музыки. Середина наушников имеет встроенную флешку, которая легко вынимается, подключается к ПК, и вы можете смело передавать музыку. Также эти наушники – плеер могут воспроизводить музыку с вашего смартфона через bluetooth. У продавца есть разные цвета и два объема памяти, в 4 Гб и 8 Гб. И, кстати, плеер водонепроницаемый, поэтому с ним можно купаться, плавать, и одновременно наслаждаться любимой музыкой.

Цена $15.55

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Тут все просто, это обычная, симпатичная сумка чехол для вашего нетбука, ноутбука или планшета. Есть разные цвета и разные размеры, выбор идет в дюймах, но в описании можно увидеть размер в миллиметрах. По отзывам, доставка быстрая, а товар качественный.

Цена от $8.16

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И, далее в подборке черный стильный жесткий диск. Заявлено, что максимальная скорость передачи данных 120 МБ/с. Разъем только USB 3.0. Объем памяти самый разный, от этого, кстати, и зависит стоимость выбранного вами жесткого диска. Исходя из отзывов, отличный и достойный товар, особенно за свою цену.

Цена от $14.53

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Хочу вам показать стильную, яркую и функциональную лампу. Очень простое крепление, разворот на 330 градусов по кругу, и на 90 градусов в положении вверх-вниз, мощность лампы 30Ват. Цвет самой лампы на выбор: черный или белый, а сам оттенок света лампы можно выбрать из трех предложенных.

Цена от US $14.59

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Замыкает подборку очень интересная и нужная вещь, такая как Портативный софт бокс. Если вы занимаетесь продажами, каких - либо небольших вещей или украшений, то это незаменимая для Вас вещь. Светодиоды дают довольно сильный свет, софт бокс поставляется с двумя задниками: белым и черным, очень прост в сборке и транспортировке. Освещение осуществляется по средству USB шнура, который так же идет в комплекте.

Цена US $4.38

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание, подписывайтесь так же на мой телеграмм канал, там больше интересных и полезных товаров для вас

И хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.