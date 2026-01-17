Сайт Конференция
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel

Сегодня вас ждет сказание о том, как дедушка Леший провел праздники в режиме активного отдыха - разгребая свои завалы ПК-железа.
Вместо введения

     Как вы наверное знаете, я регулярно провожу разные опыты над ПК-железом и временами у меня накапливается "некоторый объем излишков". Окинув взглядом свою комнату, я понял, что пора разгребать эти Авгиевы конюшни и решил собрать несколько Бомж-ПК на продажу. И не только.

  На сокете 1700

 Наша первая сборка на сокете 1700 состоит из :

- Материнская плата - MSI H610M-E DDR4 - 5600руб

- Процессор - i3-12100 - 6200руб

- Оперативная память - Team Group T-Force Vulcan Z [TLZGD432G3200HC16FDC01] 32 ГБ - 7500руб

- 256 ГБ M.2 NVMe накопитель TEAMGROUP MP33 [TM8FP6256G0C101] - 1900руб

- Видеокарта - KFA2 GT1030 GDDR5 2Gb

- Кулер для процессора - Gammaxx 300(первой ревизии - со 120мм вентилятором)

- Корпус - бюджетная модель от Mastero/BaseTech - брался за 3200руб

- Блок питания - SilverStone SST50F-ES230 500W - 3500руб за "приличный" блок на 500Вт - это не такие уж и большие шекели.

"И во что можно поиграть на этом бомже?!" - возопиют некоторые читатели. Ну как во что - в Сапер, Косынку, Танки, Герои 3, в "Старопердунскую Эру", множество стратегий и инди-игр.

  Хотя на самом деле этот компьютер собирался под работу с 1С Предприятие 8.3  Управление Торговлей 11-й версии. И с учетом напиханности ии-контента в браузерах.

  Лично я успел собрать этот ПК за скромные 29 000 руб, сейчас за подобный ПК придется выложить не менее 57 000-62000руб - да, вот настолько "не успели" некоторые ждуны. В качестве корпусных я использовал вентиляторы от Deepcool Gammaxx L240. Также дополнительно "обработал" корпус вибро- и шумоизоляцией - ведь модель из разряда недорогих, изготовленная буквально из 2-3 банок пива.

  Сначала я думал поставить сюда весьма обожаемую многими комментаторами RTX 3050, но подумав, для большей эпичности воткнул в сборку GT 1030 (все равно владелец этого ПК не в игры будет играть). 

 Зачем такой мощный БП в сборку, где хватит блока и на 300Вт? Под возможность будущего апгрейда - например можно будет заменить и3-12100ф на и5-12400 или на и5-14400(материнская плата с установленными автором на нее радиаторами это позволит). Также можно будет заменить 1030 на 3050 CalmX или 4060.

Сборки на сокет 2011-3

Сунь-Хунь-Вынь

- Материнская плата - X99H

- Процессор - Intel Xeon E5-2650v4(HT off)

- Кулер - Alseye Thor N600-DT FDB / upHere D8SEC

- ОЗУ - Kingston 2х16Гб 2400МГц ECC REG

Накопители:

- Patriot P300 256Gb NVME(ОС Win10 Pro)

- Apacer Panther 512Gb SATA-3

- Видеокарта - MSI GTX1660 Super Gaming X

- Блок питания - FSP PNR PRO 500W [9PA500CS00]

- Корпус - Ocypus Gamma C50 [Gamma-C50-BKG000XX-GL]

   Сборка производилась в корпусе noname производителя "Отцепись"(Ocypus) - это наверное был самый ужасный корпус, с которым мне только доводилось иметь дело. Даже обруганный многими Deepcool Tesseract в сравнении с этим "изделием" - просто образец надежности и качества. Корпус откровенно бюджетный - в отверстиях для винтов отсека PCI даже резьбу не нарезали!

  Для вентиляции корпуса поставил лежавшие у меня Gelid Silent 1500 и 2000 - но основной гул идет не от них, а от...кулера Алси - его вентиляторы гудят сильнее турбин "Медведя"(Ту-95)! Если не удастся побороть их шум - заменю кулер на что-либо более вменяемое.

Вместо корзины я разместил PCI реобас на 8 вентиляторов

  Ревущий Алси я заменил на менее шумный upHERE - зато теперь отчетливо стал слышен шум всасываемого фронтальными вентиляторами воздуха. Этот кулер на 8 теплотрубок прекрасно справляется с охлаждением Зионов 2011-3(а вот с процессорами 1200/1700/АМ4/АМ5 -  как то "не очень").

  Фронтальные вентиляторы 3хGelid Silent 12-20(2000об/мин)

  Верхние - 2 х Chieftec ZF-1425PWM - тихие и дуют весьма хорошо

  Кормовой(задний) - Gelid Silent 12-15PWM

Xeonus

- Материнская плата - X99H v103

- Процессор - Intel Xeon E5-2640v4(HT off)

- Кулер - ID-Cooling SE-224-XT

- ОЗУ - Atermiter 2x16Gb 3200MHz cl16

- Накопители:

- Kingston NV1 256Mb NVME

Apacer Panther 512Gb SATA-3

- Видеокарта - Palit GTX1660 Super Dual OC

- Корпус - 4FAN XZ Bit

- Блок питания - Chieftec A80 (CTG-550C) 550W

- USB-переходник - ESPADA EiD102M (ч/з него подключены USB-port и датчик мини-дисплея)

Синие стяжки - вентиляторы, красные - силовая линия, зеленые - интерфейс ввода/вывода

ПО для работы внешнего экрана

 Корпус конечно интересный, но не без недостатков. И самый главный из них - тонкий металл, а также не самое удачное расположение вертикальных вентиляторов - из за небольших размеров корпуса, полноразмерная mАТХ плата будет перекрывать их примерно на 20-25%.

  Пришлось провести ТО для видеокарты - замена высохших термопрокладок на новые Arctic MX-4 и Gelid GC-Extreme, а также замена термопасты, дали снижение температуры в играх на 10-15°С. Зачем? Температуры в/к в "Olden Era" были "немного высоковаты" - 68-73С. А после техобслуживания - максимум 56С. Исключение составляет лишь Киберпанк 2077 - эта игра с легкостью прогревает видеокарту минимум до 65-67С на Высоких настройках в разрешении 1080р.

   Для обоих "китайцев" я немного модернизировал МП - заменив "вроде как радиаторы" на более менее вменяемые модели, с заменой термопрокладок. Это дало снижение температуры на VRM + более быструю работу системы.

  "И во что же можно поиграть на этих "бомжах"?" 

  Если учесть, что самые популярные игры в "нашем игровом районе" - это ГТА5, Фоллыч 4, Дота 2, Герои 3 ХотА, Тунки - эти ПК легко удовлетворят потребности игроков в эти игры. Хотя в целом 1660 Супер - все еще отличный вариант для эконом-гейминга. 

Как вариант - использовать их как мультимедиа-ПК с возможностью интернетинга и чатинга, а также для азартного рубилова в хиты для домохозяек, известные как "3 в ряд".

П.С. Также на этих ПК установлен джентельменский набор в виде следующих игр:

- Герои Меча и Магии 3 Полное собрание + мод ХотА 1.8.0

- Герои Меча и Магии 4 Полное собрание

- HoMM: Olden Era

- Ведьмак 3 GOTY v1.31

- Киберпанк 2077 + DLC

- Русы против ящеров

- Русы против Ящеров - 2

- Русы не против Ящерок

- Русы не против Ящерок - 2

Или вы считаете, что RTX 3050 / RX 6600 здесь была бы лучше ? А кто голосует за GT1030?

А во второй части сего эпоса вас будет ждать повествование о том, "Как дедушка Леший с АМД воевал".

сборка пк авито-пк игровой пк эконом-класса сборка на intel
