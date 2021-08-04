И о котором знают шестьдесят человек (именно столько купили игру на площадке Steam).

Исправляя эту оплошность (недостаток рекламы) и дабы просто напомнить читателям, что иногда в России делаются простые игры от одного разработчика на достойном уровне для инди - этот пост и создавался.





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Посмотреть и оценить можно на стиме.





Кто-то скажет: "реклама!" и пойдёт читать очередные опусы Зелота или Зистакса и т.д.

И будут по своему правы.



Но автор этой маленькой игры старался сделать этот проект для пользователей. Для вас.

Я его знаю лично. И знаю его труды (не только по этому проекту). Он действительно большой энтузиаст и создает проекты пусть и маленькие, но на довольно неплохом уровне. На своем движке, кстати. Что в наше время всевозможных unity и unreal'ов - уже достойно уважения.

Подытожу: Инди в России быть!